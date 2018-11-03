(Görüntülü) Madendeki kazada felç kaldı, dernek kurup engellilere yardım ediyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta çalıştığı özel maden ocağında 2007 yılında geçirdiği iş kazası sonucu belden aşağısı felç kalan maden işçisi Özcan Albas (37), 2014 yılında kurduğu Çatalağzı Engelliler Derneği ile engellilere yardımcı olarak, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kilimli ilçesinde yaşayan Özcan Albas, 3 yıllık madenciyken çalıştığı özel bir şirkete ait kömür ocağında iş kazası geçirdi. Belden aşağı felç olan Albas, malulen emekliye ayrıldı. Yaşadığı kazanın ardından hayatı değişen Albas, çevresinin destekleriyle ayakta durmaya çalıştı. Daha sonra çevre illerdeki engelliler derneklerinin yaptığı çalışmaları yakından takip etmeye başlayan Albas, yaşadığı bölgedeki engellileri tespit ederek destek olmaya çalıştı ve bir engelliler derneği kurmak için çalışma başlattı. Albas, 2014 yılında 60 üyeyle Çatalağzı Engelliler Derneği\'ni kurarak başkanı oldu. Halen başkanlık görevini sürdüren Albas, beldesindeki 250 engelliyi derneğe kayıt etti. Engellilerin sorunlarını kamu, kurum ve kuruluşlara taşıyan Albas, yaptığı girişimler sonucu 50 engelliye tekerlekli sandalye, 6 engelliye de akülü sandalye verilmesini sağladı. Dernek, aldığı desteklerle beldedeki ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve kömür yardımlarında da bulunmaya başladı. BELDENİN YARDIM KURULUŞU OLDULAR Beldede en önemli yardım kuruluşu haline geldiklerini söyleyen Albas, \"Maden ocağında kaza geçirdikten sonra omurilikten yaralanmam nedeniyle engelli durumuna düştüm. Uzun bir tedavi sürecim oldu. Tedavi sonrasında tekerlekli sandalye ile yaşamıma devam etmek durumunda kaldım. 2012 yılında akülü tekerlekli sandalye ile dolaşmaya başladım. Buradaki engelli ailelerimizle görüşme halindeydik. Desteğe ihtiyaçları olduğunu gördük. Onlara yardım yapmak isteyenlerle engelliler arasında köprü olmayı amaçladık ve bu derneği kurduk. Sadece engelli değil, yaşlılar, hastalar gibi hayat içinde engel sahibi olanlara da elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Kilimli ilçemizde de engelliler derneği kurulmasına destek olduk.\" \'GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYORUZ\' Geçirdiği kaza sonrası geçirdiği zor günleri, kurduğu dernekle aştığını anlatan Albas, \"Engelli olduktan sonra hayata küsmedim. Bu şekilde neler yapabilirim diye düşündüm. Bir dernek kurduk. Şimdi kayıtlı 250 engelli vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz gün geçtikçe büyüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Kimse yarın ne olacağını düşünmediği için bende hiç böyle olacağını düşünmezdim. Kaza sonrası engellileri daha iyi anladım. Her sağlıklı engelli adayıdır deriz ya bu çok önemli bir cümle. Herkesin bunu düşünmesini tavsiye ediyorum. Ben gittiğim yerlerde askerlik anılarımı veya gençlik yıllarımı anlatınca insanlar soruyor. Bende başımdan geçenleri anlatıyorum. İş güvenliğinin, sağlığın önemini anlatıyorum. Şimdi insanlara bir el uzatınca onların mutluluğu bana yetiyor.\" dedi.