(Görüntülü) Maçta kalp krizi geçiren amatör futbolcu toprağa verildi

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde amatör maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gülüç Belediyespor\'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), gözyaşları arasında toprağa verildi. Zonguldak 1\'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor\'un futbolcusu Miraç Bekdaş, dün Alaplı İlçe Stadı\'nda oynanan Eleşlerspor maçının 40\'ıncı dakikasında fenalaştı. Maçta görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına kaldırılan Bekdaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Bekdaş, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. İlk muayeneye göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş\'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından hazırlanacak raporla ortaya çıkacak. Bugün, Ereğli ilçesinde bulunan Bozahane Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kulüp yöneticileri, futbolcular ve yakınları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Bekdaş\'ın yakınları, cenazeye katılanlar tarafından teskin edildi. Genç futbolcu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.