(Görüntülü) Maçka'daki tünel çalışmaları havadan görüntülendi

Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA) MAÇKA Parkı’ndaki ağaçların taşınması sonrası yapımına başlanan ve Dolmabahçe - Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünel çalışmasında son durum havadan fotoğraflandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri\'ndeki çalışmalar devam ediyor. Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi\'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde tünellerden birinin açılmasına başlandığı görüldü. Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. 2019\'da tamamlanması planlanan proje, Piyalepaşa - Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak. Projenin Beşiktaş ve çevresindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.