(Görüntülü) Maça 1 saat kala futbolcuları kadro dışı bırakıp, hocayı görevden aldı

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA)

Zonguldak\'ta, Çaydamarspor Kulüp Başkanı Osman Aydın, 2\'nci Amatör Lig\'den 1\'inci Amatör Lige yükselmek için Yeşiltepespor\'a karşı 3-2 kazandıkları Play-Off mücadelesinin rövanş maçına 1 saat kala takımının 15 futbolcusunu kadro dışarı bırakıp teknik direktörün görevine son verdi. 15 futbolcunun maçı tribünden takip ettiği karşılaşmada genç oyuncularla sahaya çıkan Çaydamarspor, 6-0 yenildi.

2\'nci Amatör Merkez A Grubu ikincisi Yeşiltepespor ile Merkez B Grubu ikincisi Çaydamarspor, 1\'inci Amatör Lig\'e yükselmek için Play-Off\'ta karşılaştı. İlk maçı, Çaydamarspor 3-2 kazandı. Dün, Fener sahasında Play-Off mücadelesinin ikinci karşılaşmasına 1 saat kala Çaydamarspor\'lu futbolcular büyük şok yaşadı. Çaydamarspor Kulüp Başkanı Osman Aydın, maç öncesi aldığı kararla 15 futbolcusunu kadro dışı bıraktı. Aydın, kendisine tepki gösteren Çaydamarspor Teknik Direktörü Muttalip Özdemir\'in de görevine son verdi. Genç oyuncularla maça çıkan Çaydamarspor, karşılaşmadan 6-0 yenik ayrıldı. Yeşiltepespor galibeyetin ardından 1\'inci Amatör Lige yükseldi. Yeşiltepespor\'lu futbolcular maç sonu kazandıkları kupa ile birlikte kadro dışı bırakılan Çaydamarspor\'lu futbolcuların yanına giderek teselli etti.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA ALINMAYINCA ÖĞRENDİLER

Kadro dışı kalan futbolcular ise maçı tribünden takip etti. Gazetecilere açılama yapan futbolcular, kulüp başkanı ile takımdaki bazı futbolcuların yaşadığı sorunların ardından böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Başkan Aydın\'ın maç için geldikleri sahanın soyunma odasına almayınca durumu öğrendiklerini anlatan futbolculardan Ogün Şehit, Biz bugüne kadar her maçımıza her şartta çıktık. Önceki maçta arkadaşlarımızla yaşadığı bir takım sorunlar yüzünden böyle bir durum yaşandı. Başkanımızla takımdaki bazı arkadaşlar arasında yaşanan sorunlar nedeniyle eski futbolcular takıma çağrıldı. Onlar da bizim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz. Biz takımca 3 ay boyunca sahada kimlerle mücadele ettiysek o arkadaşlarımızla çıkmak istedik. Başkanımız da böyle bir karar aldı. Başkanımız döktüğümüz tere ve emeğimize yazık etmiştir. Hakkımızı helal etmiyoruz. Yeşiltepespor\'u da tebrik ediyoruz. Soyunma odasına giremedik. Soyunma odasına gittiğimizde başkanımız bizi kadro dışı bıraktığını açıkladı ve içeriye almadı. Sadece bir arkadaşımız kadroya alındı. Onun da oynaması gerekiyordu. Genç takımla sahaya çıktı. Verdiğimiz bir emek vardı, biz arkadaşlarımızla görüşüp birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz Yeşiltepespor 6, Osman Aydın 0 diyoruz. Hocamız bizim arkamızda durdu. Ancak onu da kadro dışı bıraktılar. Strese girdi ve evine gitti. Hocamız her zaman yanımızda ve arkamızdaydı dedi.

BAŞKAN AYDIN \'BUNDAN SONRA SELAM DA VERMESİNLER\'

15 yıldır kulüp başkanlığı yapan Osman Aydın, futbolcuları kulübe ihanet ettikleri ve sportmenliğe aykırı hareket ettikleri için kadro dışı bıraktığını söyledi. Bir hafta önceki Play-Off maçında kaptan ve onun kulübe getirdiği futbolcunun kavga etmeleri sonucu kırmızı kart gördüklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu Maçın son dakikasında final maçını bile bile yumruklaşıyorlar ve atılıyorlar. Bu kulübe ihanet midir değil midir Bende iyimser düşündüm. Atılan kaptanın yerine eski kaptan arkadaşımız vardı. Onu tavsiye ettim. Bütün futbolcular karşı çıktı. Neden karşı çıktıklarını anlamadım. Eski arkadaşlarını aralarına katamıyorsak tekrar bizim kulüp başkanlığımız ve onların sporcu kimlikleri kalmamış demektir. Arkadaş bağını kuramamışız demektir. Sonrasında gelişen olaylar da sportmenliğe aykırı davranışları oldu oyuncuların. Ben kendi taraftarlarım için çok üzüldüm ama işi net olarak anlayınca bana hak verecekler. Bizim maddi olarak bir desteğimiz zaten yok. Bizi bu tür olaylarla yıpratıyorlar. Baş kaldırdılar ve bende hiçbirini kabul etmedim. Bundan sonrada etmeyeceğim. Selam da vermesinler. Böylesi insanların selamını da kabul etmiyorum. Ben gençlerle mutluyum. Benim 12 ve 19 yaş grubum var. Öz olsun, harbi olsunlar canımı yesinler. Çok üzgünüm. Hak ettiğimiz birinci bunların yüzüne kaybettik. Ben böyle şampiyonluk gelecekse gelmesin. Ben gençlerle birlikte mağlubiyetle de mutluyum