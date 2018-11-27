T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Maç sonunda futbolcudan hakeme uçan tekme

ŞANLIURFA ,(DHA) - ŞANLIURFA'da amatör ligde oynanan karşılaşmada bir futbolcu, maç sonunda hakeme uçan tekme attı

27 Kasım 2018 19:00

ŞANLIURFA ,(DHA) - ŞANLIURFA\'da amatör ligde oynanan karşılaşmada bir futbolcu, maç sonunda hakeme uçan tekme attı. 1\'inci Amatör Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor, pazar günü Bozova İlçe Stadı\'nda karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasında hakemin verdiği bir karar ile saha karıştı. Hakemin kararının ardından iki takım oyuncuları kavgaya tutuşunca, polisler sahaya girdi. Polislerin ayırmaya çalıştığı futbolculardan Yukarı Göklüspor forması giyen bir oyuncu maçın orta hakemi Ali Cengiz\'e uçan tekme attı. Yere yığılan ve ne olduğunu anlayamayan hakemi, maçı izleyenler korumaya çalıştı. Futbolcunun hakeme attığı uçan tekme ise bir seyirci tarafından cem telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşananların ardından uçan tekme mağduru hakem, maçı tatil etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Amatör LigiGrubuBozovagücüYukarı GöklüsporBozovaStadıMaçınHakeminPolislerinAli CengizYereFutbolcununYaşananların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24