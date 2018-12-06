T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Maaş alamayan öğretmenler derse girmedi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesindeki özel okulda öğretmenler, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmedi

06 Aralık 2018 19:36

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesindeki özel okulda öğretmenler, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmedi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan okul yönetiminin bir süredir mali sıkıntıda olduğu öğrenildi. Ulukent Mahallesi\'ndeki bir özel okulun öğretmenleri, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı aldı. Bazı öğretmenler, bugün alınan kararı uygulayıp, derslere girmedi. Öğretmenleri derse girmeyen öğrenciler de okul bahçesinde spor yaparak ya da sınıflarında ders kitabı okuyarak, zaman geçirdi. Durumu öğrenen bazı veliler ise okula gelip çocuklarını eve götürdü. Okul yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAMenemenKonuylaUlukent MahallesiBazıDurumuOkul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24