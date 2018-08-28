(Görüntülü) Lunapark'ta ilginç ölümün nedeni otopsi sonucu belli olacak (Arşiv)

Mehmet İNAN BURSA (DHA)Bursa\'da lunaparkta bindiği \'ahtapot\' adlı eğlence aracında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi 16 yaşındaki Rümeysa Arslanbuğa\'n (16) kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Hiç bir rahatsızlığı bulunmayan genç kandaki pıhtının atması sonucu ölmüş olabileceği öğrenildi. Bursa\'da bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa,geçtiğimiz cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rüneysa ile Kültürpark\'taki lunaparkaa gitti. Burada, kardeşi ile \'ahtapot\' adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa rahatsızlandı. Durdurulan ahtopattan indirilen Rümeysa Arslanbuğa çambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şuruu kapalı olan Rümeysa ölüme 24 saat direndikten sonra pazar günü yaşamını yitirdi. Talihsiz genç kız aynı gün otopsisinin yapılmasının ardından Merkez Osmangazi İlçesi Güneybayır Köyü\'de toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Arslanbuğa, kızının hiç bir rahatsızlığının olmadığını söyledi. Arslanbuğa hastanede doktorların kendisine kanda ki bir pıhtının kalbe giden damarı tıkadığını bununda ölümüne neden olabileceğinin söylediğini açıkladı.