(Görüntülü) Lunaparkta, 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşan liseli Rümeysa öldü

Mehmet İNAN/BURSA (DHA)-BURSA\'da lunaparkta bindiği ‘ahtapot’ adlı eğlence aracında fenalaşan lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa (16), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Kentte bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, Cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rüneysa ile Kültürpark\'taki lunaparkaa gitti. Burada, kardeşi ile ‘ahtapot’ adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa bir süre sonra rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Arslanbuğa, durdurulan araçtan indirildi. İlk müdahalesi, bu sırada tesadüfen lunaparkta bulunan bir sağlıkçı tarafından yapılan Rümeysa Arslanbuğa, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şuuru kapalı olan Arslanbuğa, dün saat 11.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. ​Ölümü ile yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Rümeysa Arslanbuğa\'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından aynı gün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybayır köyünde toprağa verildi.