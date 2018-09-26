(Görüntülü) Lüks yolcu gemisi Marmaris'e demir attı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine, Malta bayraklı \'Azamara Pursuit\' adlı lüks yolcu gemisi demir attı. Amerikalı ile Kanadalı 702 turist gemiden inerek, kültür turlarına katıldı ya da kapalı çarşıda alışveriş yaptı. Marmaris\'te bulunan limana, 181 metre uzunluğa ve 26 metre genişliğe sahip Malta bayraklı \'Azamara Pursuit\' adlı lüks yolcu gemisi demir attı. Yunanistan\'ın Patmos Adası\'ndan gelen lüks yolcu gemisinde, 45 yaş ve üstü zengin Amerikalı ile Kanadalı 702 turist ile 399 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Turistlerin çoğunluğu otobüslerle alınarak önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bir bölümü ise şehir merkezindeki Kapalı Çarşı\'da hediyelik eşya ve tekstil dükkanlarından alışveriş yaptı. Geminin akşam Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na hareket edeceği ifade edildi. Yat Limanı\'nda restoran işletmecisi Hamza Tuncel, Gemiyle gelen turistlerle işler hareketlendi. 2 saatte 10 masam doldu. Gemilerin gelmesi tüm esnaf için önemli. Umarım bu kış döneminde daha çok yolcu gemisi gelir dedi. Görüntü Dökümü