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(Görüntülü) Lüks gulet tekne alevlere teslim olup, battı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 20 metrelik lüks gulet tekne, alev alev yanarak battı

07 Eylül 2018 22:21

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 20 metrelik lüks gulet tekne, alev alev yanarak battı. Yangın, cep telefonu ile görüntülendi.

Göcek açıklarına \'Luckky\' isimli gulet gezi teknesi ile tura çıkan 12 kişilik arkadaş grubu, bugün saat 16.00 sıralarında, Göbün Koyu\'na demirledi. Teknede bulunanlar indikten bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Turistlerin gözü önünde alev alev yanan tekne, yakındaki başka bir tekneyle çekilerek kıyıdan uzaklaştırıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede sardığı tekneye, Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Hızla yayılan yangın güçlükle söndürüldü. Daha sonra su alan gulet, battı. 20 metrelik guletin yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın anı tatilciler cep telefonlarıyla görüntülendi.
 

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