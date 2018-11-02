(Görüntülü) Lüks araçtaki uyuşturucu düzeneği polisleri bile şaşırttı

Ertan KILIÇ-Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik polisinin yaptığı başarılı operasyonların ardından uyuşturucu satıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Ümraniye\'de uyuşturucu satıcılarına yapılan baskında, lüks otomobilin hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrilmesi deneyimli polisleri bile şaşırttı. İstanbul Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Ümraniye\'de lüks bir otomobille uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Yakın akraba olan iki şüpheliyi takibe alan ekipler, Ümraniye\'de lüks otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı anda operasyon yaptı. ALICI DA SATICI DA GÖZALTINA ALINDI Narkotik ekipleri suçüstü yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyi alan kişiyi, lüks otomobille uyuşturucu satışı yapan K.Ö ve V.Ö\'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu madde satışı yapılan otomobil de emniyete götürüldü. ARAÇTA BULUNAN ZULA POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Aracı otoparka çeken ekipler, araçta yaptıkları aramada ilginç bir zulayla karşılaştı. Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra klima ikinci seviyeye getirildi. Özel bir kumandaya basıldı ve hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu madde ve haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konuldu. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi, emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedildi.