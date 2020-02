(Görüntülü) Lucescu: "Daha güzel günler göreceğimiz yeni bir ekip kuruyoruz"

\"5-6 yıldır aynı ekiple oynayan, ön elemeleri rahat geçmiş bir ekibe karşı kazanmak kolay değil\"



\"5-6 yıllık geleceğini görebileceğimiz, rekabetçi bir ekip kuracağız\"



\"Ne yapabilirim, kaleci yok\"



\"Benim başlangıcım Mart ayıydı\"





Oğuzhan Özyakup: \"Buraya puan almak için geldik\"





Serhan TÜRK / SOLNA (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve oyunculardan Oğuzhan Özyakup, İsveç ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup müsabakası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ne yapmak istediğini ve neler planladığını daha önceki basın toplantılarında dile getirdiğini söyleyen Rumen teknik adam, \"Dedim ki yeni bir ekip kuruyoruz, geçmişteki değerli futbolcuların getirdiği seviyeyi daha ileriye çekebileceğimiz, daha güzel günler göreceğimiz yeni bir ekip kuruyoruz diye söyledim. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz ise Türk oyuncuların tekniklerini, süratlerini kullanabileceklerini, oyunun kontrolünü ellerinde bulundurabilecekleri bir takım yaratmak. Emre\'yle, Hakan\'la Yunus\'la, süratli oyuncularla yapabileceğimiz, kendi oyun karakterlerini sahaya yansıtabilecekleri bir oyun sistemi kurmak. Üçüncüsü de sonuç elde edebilmek. Bütün bunlar istediğimiz gibi olacak, hedefimiz bu. Kolay değil\" dedi.



\"5-6 YILDIR AYNI EKİPLE OYNAYAN, ÖN ELEMELERİ RAHAT GEÇMİŞ BİR EKİBE KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL\"



Birçok oyuncunun çok iyi takımlara gittiğini söyleyen Lucescu, \"Oyuncularımız görüldü, beğenildi, yeni takımlarına gittiler. Ama daha oynamıyorlar. Yapacakları ikinci adım, kendi takımlarında oynamak. Cengiz\'in Roma\'da her maçta oynayabilmesi, Hakan\'ın da Milan\'da, Berkay\'ın, Tarkan\'ın oynaması. 7-8 oyuncumuz daha iyi takımlara gittiler. Zeki ilk 11\'de oynuyor, orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor. Kazanmak istiyoruz, ama 5-6 yıldır aynı ekiple oynayan, ön elemeleri rahat geçmiş bir ekibe karşı kazanmak kolay değil. Bizde 2-3 oyuncu var üst seviyede oynayan. Niye onu almıyorsunuz diye soruyorsunuz, çok fazla seçeneğim yok. Göbekte oynayan Ertuğrul ve Serdar var. 2-3 sene sonra ne olacağını düşünmek lazım\" diye konuştu.



\"5-6 YILLIK GELECEĞİNİ GÖREBİLECEĞİMİZ, REKABETÇİ BİR EKİP KURACAĞIZ\"



Rekabetçi bir takım kuracaklarını altını çizen Lucescu, \"5-6 yıllık geleceğini görebileceğimiz, rekabetçi bir ekip kuracağız. Tabii ki hata yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası maçlarda 2-3 gün içinde toplanıyor bu ekip. Herkes kendi takımından, farklı liglerden geliyor. Ama bizim burada yaratmaya çalıştığımız, uzun süre birlikte oynayan bir takım yaratmak. Bu yüzden ikinci yarıda Rusya\'ya karşı oynadığımız oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Büyük hatalar yaptık. Konfeti oyuncularımızı etkiledi. Bu yüzden kaydı oyuncular. İkinci golde bir anlaşmazlık oldu. Birkaç tane gol pozisyonu yarattık. Bunlar genç, bunlara inanmak, güven aşılamak lazım. İyi bir oyuncu grubuyla sahadayım. Değişik ülkelerden, farklı futbol kültürlerinden geliyorlar. Bir antrenör için çok basit 2-3 tane oyuncudan kurulu bir takım yaratmak. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiğinde, İzlanda gibi, İsviçre gibi oluyor. Böyle olmalı. İspanya gibi büyük futbol ülkesi, milli takım Real Madrid ve Barcelona\'dan kurulu. Kazanmaya alışmış bir takım. Hepsi aynı stilde oynuyor. Arnavutluk\'a bakarsanız, tüm oyuncuları İtalya\'da oynuyor. Bu oyuncuları o seviyeye çıkartmak lazım. Ben inanıyorum, onlar bu seviyeye çıkacak. Eğer becerebilirsem herkes mutlu olacak. Ben kendimi adapte etmeye çalışıyorum, elimdeki oyuncu grubunun seviyesine adapte etmeye çalışıyorum. Ondan sonrasında değişik kararlar var. Son kez açıklıyorum, hedeflerimiz bunlar\" açıklamasında bulundu.



\"NE YAPABİLİRİM, KALECİ YOK\"



Milli takımın kaleci havuzunun geniş olmadığından yakınan Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı: \"Ne yapabilirim, kaleci yok. Harun\'un Fenerbahçe\'de ilk 11\'in sürekli oyuncusu olmasını bekliyorum. 4-5 maçını gördüm Lunev\'in (Rusya), Zenit yönetimine yalvardım alalım diye. Şimdi milli takımda oynuyor. Bir kaleci bugünden yarına değişebilir. Şans vermek lazım. Bize karşı as kadroyla çıktılar. İsveç U21 Şampiyonası\'nı kazandı, biz kendi oyunumuzu oynayacağız.\"



\"BENİM BAŞLANGICIM MART AYIYDI\"



Milli takıma geldiği süreçten bu yana millilerin istediği sonuçları alamaması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Rumen çalıştırıcı, \"Sizin bu hesaplamaları yapmamanız lazım. Şu an aramızda olmayan bazı oyuncularla başlamıştık. Benim için başlangıç Mart ayıydı, diğerlerini saymamanız lazım. Biz Mart ayında iyi başladık. Karadağ\'ı yenebilirdik, son anda gol yedik. Tunus keza berabere bitti, Rusya\'da da kazanabilirdik. Oyunumuza bakalım, nereye geldiğimize. Ben bütün oyuncularımızın, kalpleriyle milli takıma gelmelerini istiyorum ki geliyorlar. İş için değil, kontrat için değil\" diyerek sözlerini noktaladı.



ÖZYAKUP: \"BURAYA PUAN ALMAK İÇİN GELDİK\"



UEFA Uluslar Ligi\'ne Rusya mağlubiyeti ile başladıklarını hatırlatan Oğuzhan Özyakup ise daha iyi başlamak istediklerini ancak olmadığını söyleyerek, \"Takım olarak iyi hareket ediyoruz, çok çalışıyoruz. Ama hazırlık maçları geçti, bu maçlarda iyi oyunu sonuca da bağlamamız gerekiyor. Takım olarak genç bir takımız. Herkesin birbirine olan saygısı ve sevgisi inanılmaz büyük. Bunu sahaya yansıtırsak çok güzel şeyler yaşayabiliriz. Rusya\'ya karşı iyi başlayamadık ama ikinci yarı pozisyonlara girdik. Futbolda bazen ince çizgiler var. O maçın analizini yaptık, o maçtaki iyi şeyleri bu maçta sergilemek istiyor. Buraya puan almak için geldik umarım iyi olur\" dedi.