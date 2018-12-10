(Görüntülü) LÖSEV Bursa ekibi 'Dünya Gönüllüler Gününü' Uludağ'da kutladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) – LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa şubesi ‘Dünya Gönüllüler Günü’ kapsamında gönüllüleriyle birlikte Uludağ’da düzenlenen kutlama etkinliğinde buluştu.





Birleşmiş Milletler tarafından 1985\'ten bu yana her yıl 5 Aralık\'ta, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak, gönüllülük bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü kapsamından Uludağ’da düzenlenen programa yaklaşık 100 LÖSEV Bursa gönüllüsü katıldı. Gönüllüler gün boyu düzenlenen etkinlikte keyifli dakikalar geçirdi. LÖSEV Bursa Koordinatörü Füsun Emecan Özcan, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak \" Türkiye genelinde 35 bin kayıtlı çocuk ve yetişkin kanser hastası ve ailesine yardım elimizi uzatırken en büyük destekçilerimiz gönüllülerimizdir. Türkiye genelinde sayıları 4 milyonu geçen, Bursa\'da da 30 bini aşkın gönüllümüz var. LÖSEV bütün çalışmalarını gönüllüleriyle birlikte sürdüren bir vakıftır. Dolayısıyla yılın 1 gününde de gönüllülerimizle bir araya gelerek bunu kutlamak istedik. Gönüllüler yıl boyunca LÖSEV’in bütün etkinliklerinde çocuklarımız ve misafirlerimizle birlikte aktif rol oynuyorlar. Gönüllüler hiçbir maddi beklenti içinde olmadan her türlü faaliyette etkin olan kişilerdir. Bizim için onların varlığı çok kıymetli” dedi.





“KIZIM SAYESİNDE LÖSEV GÖNÜLLÜSÜ OLDUM”





İki yıldır LÖSEV gönüllüsü olduğunu belirten Saime Acar, “5.sınıfa giden kızım arkadaşlarıyla beraber gönüllü olmayı akıl etmişler. Ben de onun sayesinde gönüllü oldum. Onların vesilesiyle gidip çalışmaları gördük. Daha sonra gönüllü olup sahalardaki çalışmalara başladım. Aslında gönüllü olmak çok kolay çünkü vaktiniz oldukça destek veriyorsun. Aktivitelerin sonunda hastalardaki faydayı gördüğünüz zaman çok büyük bir huzur hissediyorsunuz” dedi.Etkinlik, gönüllülerin kar üzerinde özel fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

