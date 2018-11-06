(Görüntülü) Lösemili çocuklara maskeli destek

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'de Anamur İlçe Belediye Başkanı Mehmet Türe ve belediye personeli, mesai saatlerinde maske takarak lösemi hastalığına dikkat çekti. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile \'Maske Tak\' isimli etkinliğe ilişkin açıklama yapan Başkan Türe, Lösemili çocuklarımıza destek vermek adına, mesaiye maske takarak başladık. \'Maskeni Tak\', Lösemili Çocuklar Vakfı\'nın (LÖSEV) başlatmış olduğu bir farkındalık etkinliğidir dedi. Löseminin tedavisi uzun süren bir hastalık olduğunu vurgulayan Türe, Anamur Belediyesi olarak, maskemizi taktık ve bağışta bulunduk. Amacımız lösemili çocuklarımıza destek olmak. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz ifadesini kullandı.