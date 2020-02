(Görüntülü) Lösemi hastası Servet'e yeşil sahadan destek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan baba Kamil Göktaş (33), lösemi hastası 4 yaşındaki oğlu Servet Metin Göktaş\'ın zorlu mücadelesinde çalışma arkadaşlarının desteğiyle moral buluyor. Baba Göktaş\'ın tedavi nedeniyle Ankara\'da bulunduğu sırada, Göktaş ailesinin fotoğrafının yer aldığı bir pankart bastıran belediye çalışanları, acılı aileye yeşil sahadan destek verdi. Arkadaşlarının halı saha maçı öncesi açtığı \'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle\' yazılı pankartı görünce çok duygulandığını ifade eden Kamil Göktaş, o anı asla unutamayacağını söyledi. İzmir\'de son derece sağlıklı, kıpır kıpır bir çocukken yaklaşık 2 ay önce hareketleri bir anda yavaşlayan Servet Metin Göktaş\'a, lösemi hastalığı tanısı kondu. Kamil Göktaş ve 6 aylık hamile Esra Göktaş (28) çiftinin ilk çocukları Servet, şimdi Ankara\'da tedavi görüyor. Oğlunun son zamanlarda çabuk yorulduğunu ve yüz renginin solduğunu fark eden Kamil Göktaş, geçen temmuz ayından bu yana kan kanseriyle mücadele ettiklerini söyledi. İyileşmede tedavi kadar moralin de önemli olduğuna değinen Göktaş, onun gülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, \"Teşhisin konulmasının ardından hastalığın birkaç günde yüksek riskli sınıfa geçtiğini, yani kanser hücrelerinin hızlı çoğaldığını öğrendik. Ankara\'daki LÖSEV Vakfı\'na bağlı LÖSANTE Hastanesi\'nde tedaviye başladık. 4 gün kemoterapi aldıktan sonra bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Çok zor bir süreçti. Antibiyotik tedavisiyle o enfeksiyon geçti ve ikinci kez kemoterapi aldı. Evimi Ankara\'ya taşıdım. Burada çalışmam gerektiği için oğlumun her zaman yanında olamıyorum. Haftada 3 gün, 15\'er dakikalık görüşlere izin veriliyor. Elimden geldiğince gidip istediği oyuncakları götürüyorum. Onu mutlu etmek için uğraşıyorum\" dedi. Oğlunu kemoterapi nedeniyle saçları dökülmeden önce traş ettiren Kamil Göktaş, psikolojik açıdan olabildiğince az zarar görmesi için çabalıyor. Oğlunun, hastalığı ile ilgili tam olarak bilgi sahibi olmadığını söyleyen Göktaş şunları anlattı: \"Ben saçım az olduğu için kazıtırım. Oğluma \'Sen hiç bana benzemiyorsun, senin saçların var\' dedim. Doktorlar ile önceden konuşup izin almıştım. Hastanede odasına gelip saçlarını kestiler. Beni görüntülü aradı ve \'Nasıl sana benzemiş miyim\' diye sordu. İlerleyen dönemde saçları dökülecekti. Kötü bir psikolojiye kapılmaması için bu önlemi aldık, iyi de oldu. En azından döküldüğünü fark etmiyor. Hasta olduğunu biliyor, ama ne olduğunu tam idrak edemiyor. Çünkü onu daha önce öksürdüğünde, hapşırdığında ya da ateşi çıktığında hastaneye götürürdük. Şimdi bu tür belirtiler olmadığı için \'Ben iyiyim eve gidelim\' diyor. Hastalığını tam anlayamıyor.\" \'YÜZDE 51\'İ MORAL, YÜZDE 49\'U TEDAVİ\' Belediyedeki çalışma arkadaşlarının her açıdan ona çok destek olduklarını belirten baba Kamil Göktaş, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Birimi\'nin hazırladığı sürprizle bir an olsun sıkıntılarından uzaklaştı. Ankara\'da oğlunun yanında kaldığı sırada mesai arkadaşlarının halı saha maçına katılamayan Göktaş, \"İş arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Spor müsabakasında pankart açtıkları gün Ankara\'daydım. Bizim aile fotoğrafımızın yer aldığı, \'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle\' yazılı pankartı görünce çok duygulandım. O desteği unutamam. Bu hastalıkta en önemli şey moral. Biz ne kadar moralli olursak çocuğa o kadar faydamız olur. O ne kadar mutlu olursa, o kadar çabuk bu illetten kurtulacak. Doktorlar da yüzde 51\'i moral, yüzde 49\'u tedavi diyor\" dedi. SERVET\'E KARDEŞİ UMUT OLABİLİR Servet\'e bir süre sonra ilik nakli yapılması gerektiğini belirten Göktaş, eşi ve kendisinin ilik nakli için uygun bulunamadığını söyleyerek taramaların devam ettiğini anlattı. Göktaş, \"Eşimin iliği hiç uyumlu çıkmadı, benim ise yüzde 50 uyumlu. Şimdi kardeşlerimizden örnek alındı. 15 gün sonra sonuçlar çıkacak. En kötü ihtimal yüzde 90 uyumlu olmalı. Uygun çıkarsa 4 ay sonra nakil yapılacak\" dedi. Yeni doğacak bebeklerinin de uyumlu iliğe sahip olabileceğini anlatan Göktaş, \"Eşim hamile kaldığında Servet\'in hastalığı yoktu. Ama kardeşlerde uyumlu iliğin bulunma olasılığı daha yüksekmiş. Aralık sonu doğacak bebeğimizin doğum sırasında kordon kanına bakılacak. Belki Servet\'e erkek kardeşi bir umut olacak. Ama bir yaşından önce ilik alınamayacağı söylendi. İnşallah daha önce uyumlu ilik bulunacak. Bu hastalık sabır gerektiriyor\" diye konuştu.