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(Görüntülü) Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi

06 Kasım 2018 21:47

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Karasazlık bölgesindeki tarladan İncesu ilçesine gelen Ahmet Kökçöl yönetimindeki 38  LP 768 plakalı minibüse, hemzemin geçitte manevra yapan TCDD\'ye ait yük treninin lokomotifi çarptı. Minibüs, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl ile yanında bulunan eşi Fatma Kökçöl yaşamını yitirdi. Makinist jandarma tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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