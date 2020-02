(Görüntülü) Lisinia'da 6 milyon lavanta fidesi üretildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, bahar aylarında dikilmek üzere 6 milyona yakın lavanta fidesi üretimi yaptıklarını belirterek, \"Bu fidelerle Burdur ve ilçeleri, Türkiye geneli ve hatta yurt dışında da lavanta üretiminin yaygınlaşması için uğraşacağız\" dedi.



Burdur\'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yeşilova Akçaköy\'deki Lavanta Deresi\'nde 3 yıl önce başlayan lavanta üretimi, il genelinde gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Son 6 yıldır kuruma tehdidiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü ve susuz tarım üzerine yaptıkları çalışmalarla lavanta üretimini Türkiye\'de yaygınlaştırmaya çalıştığını belirten Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, \"Bu amaçla artık tamamen tıbbi aromatik bitkiler üretimine yöneldik. Bahar aylarında dikilmek üzere 6 milyona yakın lavanta fidesi üretimi yaptık. Bu fidelerle Burdur ve ilçeleri, Türkiye geneli ve hatta yurt dışında da lavanta üretiminin yaygınlaşması için uğraşacağız\" dedi.



\'KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERLE ÇİFTÇİLER KAZANIYOR\'



Lavanta ve su tüketmeyen aromatik bitkilerin hem katma değeri yüksek hem de çevreci ürünler olduğuna işaret eden Öztürk Sarıca, \"Bu ürünlerin üretimiyle hem su tasarrufu sağlanıyor hem de üretilen katma değerli ürünlerle çiftçiler kazanıyor. Dolayısıyla sulu tarıma alternatif bir tarım modeli geliştirilmiş oluyor. Özellikle yurt dışından ülkemize ciddi anlamda giriş yapan lavandula angustifolia (lavanta çiçeği) fidelerinin üretimine başladık. Yurt dışı piyasalarda yağı çok yüksek fiyatlara satılan \'angustifolia sevtopolis\' türünün de üretimine başladık. Şu anda her iki tür lavanta elimizde mevcut. Özellikle susuzluk anlamında her geçen yıl sularımız azalmaktayken bu türlerle hem çiftçilerimiz para kazanmaya başlayacak hem ciddi anlamda su tasarrufu sağlayacak hem de Burdur Gölü\'ne katkısı olacak\" diye konuştu.



İLÇELERDE YAYGINLAŞIYOR



Yeşilova ilçesinde 2 yıl önce lavanta üretiminin yaygınlaşmasını desteklediklerini, önümüzdeki günlerde de Karamanlı ilçesinde lavanta üretiminin yaygınlaşması için destek vereceklerini anlatan Sarıca, şunları söyledi:



\"Karamanlı Belediyesi\'nin girişimleriyle ilçede ciddi anlamda lavanta dikimi olacak. Özellikle ekoturizm anlamında çiftçilerin bilinçlenmesi, daha ciddi üretimlere yönelmeleri anlamında çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani lavantanın sadece yağının satılması, kurutulup satılması değil aynı zamanda ekoturizmin de pazarlanmış olması hem doğamız hem sularımız hem çiftçilerimiz anlamında ciddi katkı sağlayacak. Lavanta ekoturizmi son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Bu konudaki katkılarından dolayı valiliğimize, İl Tarım Müdürlüğümüze, ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Burdur\'un önü her geçen gün biraz daha açılıyor ve Burdur\'a gelen ziyaretçi sayısı katlanarak artıyor. Sagalassos, Salda Gölü, Lisinia ve Lavanta Deresi, lavanta turizminde 3 ayı aşkın bir süre burada ziyaretçi ağırlamaya devam edecek.\"



13 DEKAR ALANDA FİDE ÜRETİMİ



Karakent köyünde yaklaşık 10 dekarlık alanda fide üretimi yaptıklarını, 3 dekar alanda da üretime başlayacaklarını vurgulayan Öztürk Sarıca, \"Bundan 6 ay önce toprakla buluşturduğumuz fideler 6 ay sonra tamamen dikime hazır hale gelecek. Bunun yanında 1 yıllık ve yeni çeliklediğimiz fidelerimiz var. Türkiye\'de en çok üretilen soğuğa, sıcağa ve özellikle susuzluğa çok dayanıklı olan lavanta intermedia türünün üretimini de yapıyoruz. Aslında Türkiye\'ye dikilmesi gereken tür bu ama yıllardır daha yağlı ve yağı yüksek fiyata satılan türler üretiliyor. Susuz tarım modellemesinde tüm dünyada hızlı şekilde artan küresel ısınma ve buna bağlı farklılıklar sonucu ciddi anlamda sularımız kayboluyor. Su kayıplarını tekrar yerine koymak için alternatif ürünlere yönelmek gerekiyor. Bunların en başında aromatik bitkiler lavanta ve adaçayı geliyor. O yüzden lavanta ve adaçayının ülkemizde, göller yöresinde yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz\" dedi.