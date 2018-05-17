(Görüntülü) Liseliler bu kez yalnız yaşayan yaşlı kadını sevindirdi

Eser AYDIN MUŞ,(DHA) Muş merkez Selcen Hatun Lisesi öğrencilerinin başlattığı \'Mesleki Lise Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor\' projesi kapsamında, öğrenciler tek başına yaşayan Belkıs Elitaş\'ın (88) evini boyayıp, yiyecek ve eşya yardımında bulundu. Okul Müdürü Nurcan Mergen, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte nerede yardıma muhtaç biri varsa onun yardımına koşacağını söyledi. Öğretmenlerin gittiği Belkıs Ninenin evini gördüklerinde hemen proje kapsamında yardım elinin uzatıldığını belirten Mergen, Özellikle yaşlı ve kimsesizlerin yardımına koşuyoruz. Projede görev alan 40 öğrenci ve 14 öğretmen Belkıs Ninenin evini baştan aşağı yeniledi. Duvarları boyayıp, temizlik yapan ve evinin ihtiyaçlarını gideren öğretmen ve öğrencilerimiz Belkıs Nine izin okulda bir de konser düzenledi. Ayrıca öğrencilerin kendi yaptıkları oyuncaklar satıldı. Elde edilen gelirle de Belkın Ninenin evine yatak, baza, halı, mutfak malzemeleri aldık diye konuştu. Zafer Mahallesi\'nde tek odalı bir evde yaşayan Belkıs Elitaş ise eşini kaybettiğini, çocuğu olmadığı için yapayalnız kaldığını ifade etti. Öğrencilerin evini boyayıp, temizliğini yaparak yardımda bulunmasına çok sevindiğini belirten Elitaş, Uzun süredir kapımı komşuların dışında kimse çalmıyordu. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettim. Onlardan isteğim arada bir gelip, benimle konuşmaları. Yalnızlık çok kötü. Yaşlılık maaşıyla geçiniyorum. Öğrenci ve öğretmenlerin yardım severliği beni çok duygulandırdı dedi. Öğrenciler de Belkıs Elitaş\'ı sık sık ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.