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(Görüntülü) Liseli Zinnur, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü (3)

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI Denizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi

21 Ocak 2019 22:08

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Denizli\'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, \"Canım kızım, bir tanecik kızım\" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

 

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