(Görüntülü) Liseli Güneş, ailesi ve kimsesizlerin yardımcısı -2

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un merkez Yarpuzlu köyünde yaşayan ve kent merkezindeki Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde yatılı okuyan 10\'uncu sınıf öğrencisi Güneş Çakır (17) hafta sonu tatilinde gittiği köyünde ailesine yardım edip, yatağa bağımlı bir kadının da ihtiyaçlarını karşılıyor.







Yarpuzlu köyünde yaşayan Diyari (53)- Mehmet Salih Çakır (60) çiftinin 6 çocuğundan biri olan lise öğrencisi Güneş Çakır, hafta sonları geldiği köyünde ailesine yardım ediyor. Derslerinde oldukça başarılı olan Güneş Çakır, hayvanların sağımını ve bakımını yapıyor. Güneş Çakır, okulun muhtaç ve kimsesiz aileleri ziyaretinde tanıdığı yatağa bağımlı Refika Balcı\'yı (85) her hafta ziyaret ediyor. Kendi ineklerinden sağdığı sütü pazartesi sabahı okula getirip öğlen saatinde de yaşlı kadına götüren Güneş Çakır, \"Ailem Refika nineye süt, yoğurt, yumurta götürmemi söylüyor. Bende Refika ninenin yatak bakımı yanında evini temizliyorum. Ona süt içirip yemek yediriyorum. Refika Balcı, eşini 10 yıl önce kaybetmiş ve çocuğu yok. 3 yıldan beri ayakları felç olunca yatağa mahkum olmuş. Ona seve seve yardımcı olmaya çalışıyorum\" diye konuştu.







Güneş Çakır\'ın çok yardımsever biri olduğunu söyleyen Refika Balcı ise, \"Güneş eve bir arkadaşı ile geliyor. Maddi açıdan hiç sıkıntım yok. Devlet bakım ücretinden, sağlık gideri ve pek ihtiyacımı karşılıyor. Hasta yatağımı bile devlet aldı. En büyük sıkıntım yalnız olmam. Güneş ve arkadaşları geldiğinde onlarla sohbet edip moral buluyorum\" dedi.