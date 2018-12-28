(Görüntülü) Liseli gençler 2'nci Abdülhamid'i andı

İSTANBUL,(DHA) - OSMANLI’nın son dönem padişahlarından 2\'nci Abdülhamid Han, Esenler\'de lise öğrencileri tarafından düzenlenen \'Vefatının 100. Yılında Sultan 2. Abdülhamid Han\' isimli sempozyumla anıldı.





Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda konuşmacı olarak lise öğrencileri yer aldı. Sempozyuma 2\'nci Abdülhamid\'in torunu Nurhan Osmanoğlu ve Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu \'Emanuel Karasu\' rolüyle tanınan Ali Nuri Türkoğlu da yer aldı.





Alanında uzman akademisyenlerin başkanlığında 5 oturumda gerçekleşen sempozyumda dönemin tüm siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ele alındı. Sempozyum öncesi lise öğrencilerinin 2\'nci Abdulhamid’in hayatından bir kesiti tiyatro oyunuyla canlandırmaları yoğun ilgi aldı.





\"ÜST DÜZEY BİR YÖNETİCİYDİ\"





Bir ulusu oluşturan değerin tarihi köklerine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, \"Mahir kişiliğe sahip edebiyat adamı, sanat adamı ve tüm vasıfları üzerine toplayan üst düzey bir yöneticiydi. Bu yüzden biz Abdülhamid Han gibi değerlerimizi günümüze taşımayı görev biliyoruz\" dedi.





\"ARŞİVLERİMİZİ ABDÜLHAMİD’E BORÇLUYUZ\"





Bütün padişahların kıymetli olduğunu ancak 2\'nci Abdülhamid’in özelliklerin saymakla bitmeyeceğini söyleyen oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ise, \"Çağın çok ötesinde bir araştırmaları vardır. Bizde çok şanslıyız. Teknolojiye çok büyük merakı var. Arşivlerimizi Abdülhamid’e borçluyuz. Sokak aydınlatmasından çöp teşkilatına kadar. Bunları anlatmakla biz Abdülhamid’i bitiremeyiz. Sanata, okumaya, tahsile ve kalkınmaya yaptığı katlıları saymakla bitiremeyiz. Bir tiyatro oyuncusu ve bir oyuncu olarak gurur duyduğum bir kişidir\" diye konuştu.





\"OSMANLI FİZİKEN YOKTUR AMA RUHU BİLE DÜŞMANLARI TİTRETMEYE YETER\"





Kendi öz tarihini bilmeyenlerin oradan oraya savrulduğuna dikkat çeken 2. Abdülhamid\'in torunu Nurhan Osmanoğlu da, \"Tarihini bilmeyen sanal alemde yaşayandır. Bakın Padişahımız Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında Manisa Valisi oluyor. Bizim ecdadımız gençlere sorumluluğu 11 yaşında veriyor. Gençlerimizin sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Zamanlarını bilgisayar başında ve sosyal medyada geçirmemeleri lazım. Osmanlı’nın dünyaya bıraktığı eserlere iyi bakmak gerekiyor. Bizler kandan sizler ise candan torunlarısınız. Belki Osmanlı fiziken yoktur ama ruhu bile düşmanları titretmeye yeter\" ifadelerini kullandı.



