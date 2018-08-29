(Görüntülü) Liseli gencin organları, 4 kişiye umut oldu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra belin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi Özgür Yiğit Ulaş\'ın (16) bağışlanan organları, 4 kişiye umut oldu.



Amasya\'nın Merzifon ilçesinde lise öğrencisi Özgür Yiğit Ulaş, 19 Ağustos günü yüksekten düşüp yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ulaş, Samsun\'a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Özgür Yiğit Ulaş\'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan\'ın görüştüğü ailesi, Yiğit\'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Özgür Yiğit Ulaş\'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri alındı.



Ulaş\'ın kalbi, ambulans uçakla İstanbul\'a, karaciğeri Erzurum\'a, böbreklerinden 1\'i ise Trabzon\'a gönderildi. Diğer böbreğin ise Samsun\'da aynı hastanede bir hastaya nakledileceği belirtildi. Yiğit\'in annesinin de 4 ay önce vefat ettiği bildirildi.



Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür ettiğini kaydederek, \"Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Acılı ailemizin verdiği kararla 4 ayrı şehirde 4 hastaya organ nakli yapılacak. Bu kararla 4 hastaya yeni bir hayat şansı tanımış oldular. Aileye Allah\'tan sabır, ölen genç kardeşimize rahmet diliyoruz\" diye konuştu.