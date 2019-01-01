T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Liseli Eren ve Kamil, motosiklet kazasında öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki lise öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16), yaşamını yitirdi

01 Ocak 2019 19:57

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Arsuz ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki lise öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 01.00 sıralarında, Arsuz\'a bağlı Arpaçiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak ve arkadaşı Kamil Ekenel, üzerinde bulundukları motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu yola savruldu. Liselilerin ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tultak ve Ekenel\'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Eren Tultak ve Kamil Ekenel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHAHATAY ArsuzEren TultakKamil EkenelKazaArsuzArpaçiftlik MahallesiAnadolu LisesiLiselilerinTultakEkenelDevlet HastanesiKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24