(Görüntülü) Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü (2)

11 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK ÖMÜŞ



Polisin yaptığı inceleme sonucu, Gölcük Anadolu Lisesi 9\'uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu\'nun, Almanca sınavının bitiminden hemen sonra sınav kağıtlarının toplandığı sırada sınıfta 8-10 öğrenci bulunurken, 3 kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştüğü belirlendi. Yaklaşık 11 metre yükseklikten aşağı düşen Barbaros Zülfikaroğlu hastanede yaşamını yitirirken, cenazesinin yarın İzmir\'de toprağa verileceği öğrenildi. Barbaros Zülfikaroğlu\'nun yelken, resim gibi birçok alanda yetenekli bir öğrenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.