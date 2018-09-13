(Görüntülü) Lise ve üniversitelilerin tasarladıkları roketler yarıştı

Hasan DÖNMEZ/AKSARAY, (DHA)- ROKETSAN öncülüğünde düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde lise ve üniversite öğrencileri, tasarladıkları roketlerle yarıştı. Tuz Gölü\'ndeki yarışlarda gençlerin hazırladığı roketler rampalardan ateşlendi. 30 yıldır deniz altından uzaya kadar roket, füze ve silah sistemleri ürün ve teknolojilerindeki başarıları ile ülke savunmasının temel direklerinden biri ve lider kuruluşu Roketsan, 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne sponsor oldu. Gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festival kapsamda, Tuz Gölü\'nde roket yarışması düzenleniyor. Roketsan\'ın öncülük ettiği yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Lise ve üniversite seviyesinde toplam 152 takım arasından 28 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoriden oluşuyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feriha Kuyumcu, \"Biz roket ve uydu yarışmasına yaklaşık 1 sene önce katılma kararı aldık. Hem uydu, hem roket, hem de sualtı robotu yarışmasına katılacağız. Burada roketlerimizi hakemlere sunacağız\" dedi. Roketsan yetkilisi ve Teknofest Roket Yarışması Koordinatörü Uğur Arkun, \"Teknofest Roket Yarışması uzun bir yolculuk. 152 takımın katılımı ile ilkbaharda yola çıktık. Şu anda yarışmanın son aşamasında sizlerle beraberiz. 28 takım, 160 yarışmacımız son atışa katılmaya hak kazandı. Bu yarışma aslında dünyada bir tane ülke düzenliyor. Türkiye bu büyüklükte bir yarışmayı düzenleyen ikinci ülke olmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada aslında amatörlere, lise ve üniversite öğrencilerine roketçiliğin temel esaslarını, yani herhangi bir roket geliştirme ve tasarım projesinin tüm aşamalarını atışa kadar geçme imkanı tanıyoruz. Diğer bir güzel yanı, ilk defa Türkiye’de yapılan bir imkanda önemli parçalarını biz kendilerine destek olarak veriyoruz. Arkadaşlarımız bu yarışmanın tasarım ve geliştirme fazlarında bizzat çalışıyorlar. Raporlarla bizlerde kendilerini denetleyerek atış hazzına kadar getiriyoruz. Biz bu konuya meraklı ve bilgili, roket ve savunma sanayisine meraklı ve bilgili genç nesillerin yetiştirilmesi yönünde bu yarışmadan çok büyük beklentilerimiz var” diye konuştu. Lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan roketler, Tuz Gölü bölgesindeki arazide gökyüzüne fırlatılıyor. Yarışların yarın sona ereceği, dereceye girenlere ödüllerin verileceği belirtildi.