(Görüntülü) Lise öğrencisi Nazlı hayat kurtaracak bir proje geliştirdi

İSTANBUL, (DHA) –NAZLI Nur Karaboğa isimli 15 yaşındaki lise öğrencisi, geliştirdiği projeyle, kaza sonucu suya düşen bir arabanın, batmayarak su yüzüne çıkabileceği bir sistem geliştirdi. Nazlı, ‘Batmayan araba’ ismini verdiği projesiyle, boğulma ile sonuçlanabilecek kazaların son bulmasını istediğini ifade etti. Geçenlerde yaşanan bir trafik kazası sonucunda 4 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Aracın suya düşmesiyle araç içinde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğularak hayatını kaybetmesine çok üzülen Nazlı Nur Karaboğa, bu ve buna benzer kaza durumlarında hayat kurtaracak bir proje düşünmeye başladı. Suya düşen bir arabayı, su yüzüne çıkarma fikrine yoğunlaşan Nazlı, aklına gelen fikirleri öğretmenleriyle paylaştı. Nazlı, böyle bir projenin daha önce yapılmadığını öğrenince ‘Batmayan araba’ isimli projeyi hayata geçirdi. Nazlı’nın yaptığı projeye göre, aracın belirli bir seviyedeki su ile temasını algılayan sensör, aracın altında bulunan hava kompresörlerini harekete geçiriyor, hava yastıklarını şişiyor ve araç su yüzeyine çıkıyor. “HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTERİM” Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören Nazlı, proje için patent başvuru yapmayı düşündüklerini dile getirerek, “Eğer olursa, araba firmalarıyla görüşülüp hayata geçirilebilecek bir proje bu. Ülkemizde boğulmayla sonuçlanan kazalar giderek artıyor. Ülkemizde böyle kazaların olması da beni çok üzüyor. Bu yüzden bu projenin gerçek hayata geçirilmesini isterim” dedi. “BU PROJEYİ DUYUNCA ÇOK SEVİNDİLER” Proje geliştirme işini hobi olarak yaptığını ve ileride beyin cerrahı olmak istediğini söyleyen Nazlı, konuşmasına şöyle devam etti: “İlk yaptığım proje ‘Kül suyu’ydu. Daha sonra ‘Otomatik güneşlik’ adlı bir güneşlik yaptım. Daha sonra da otomatik olarak şarj olan bir akü tasarladım. Son olarak bu projeyi yaptım. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim böyle bir proje yaptığımı duyunca çok sevindi. Çünkü etrafımda araç sürücüsü olan birçok insan var. Böyle bir yararım olduğunu duyunca onlar da hem heyecanlandı hem de bu konuya çözüm olabileceği için sevindiler.” “ARABANIN HAVA YASTIKLARINDAN ESİNLENDİK” Nazlı Nur Karaboğa’ya danışman öğretmenlik yapan ve projedeki destekçisi olan Aytekin Beşik ise, şöyle konuştu: “Nazlı bu projeyi bana söylediğinde, projenin yapılabilir olduğunu gördük. Aslında yaptığımız proje portatif oldu. Daha da geliştirilebilir. Biz daha çok arabanın direksiyon sisteminden, kaza anında hava yastıklarının şişip, dışarıya fırlamasından esinlendik. ‘Neden suya düştüğünde de hava yastıkları dışarıya açılmıyor’ dedik. Yazılımını gerçekleştirdik, sensör kullandık. Arabanın tavan ve taban kısmına hava yastığı döşemeyi düşünüyoruz. Araba belirli bir mesafeye battığında, hava yastıkları açılıp daha sonra arabayı yukarıya doğru çıkarmayı başaracak. Yaptığımız proje şu an sadece otomobil için ama diğer araçlara da rahatlıkla uygulanabilir.”