(Görüntülü) Lise öğrencileri okulda solucan gübresi üretiyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Zile ilçesinde Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan\'ın öncülüğünde, okulda kutu içerisinde deney amaçlı solucan gübresi üretmeye başladı. Öğrencilerin evlerinde getirdikleri evsel atıklar, kağıt, sebze, yumurta kabuklarıyla beslenen solucanların sayısı kısa sürede yaklaşık 1 milyona ulaştı. Okul yönetimi, şimdi solucan gübresi satışı yaparak, elde edilen gelirle ihtiyaçları karşılamaya hazırlanıyor. Necmi Muammer Ortaokulu\'nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan, geçen yıl öğrencileri ile birlikte okulda koli içerisinde deney amaçlı solucan gübresi üretmeye karar verdi. Önce 15 solucan ile deney yapıldı. Başarılı sonuç alınınca internet üzerinden siparişle okula 30 bin solucan getirildi. Öğrenciler evden getirdikleri yumurta kabukları, sebze ve evsel atıklarla kolilerdeki solucanları beslemeye başladı. Solucanların sayısı her geçen gün artınca, okulun bodrum katında bulunan bir oda üretim alanı için seçildi. Yine okulda kullanılmayan dolaplar bir araya getirilerek, solucanlar buraya taşındı. Fen Bilgisi dersine katılan öğrenciler de ders sırasında buraya inerek solucanları beslemeye başladı. Elde edilen gübrelerin bir kısmı okulun yeşil alanlarında kullanıldı ve iyi sonuçlar verdi. \'ÇALIŞMAMIZ TAMAMEN DOĞAL\' Solucan gübresi üretiminin öğrencilerin bir çalışması olduğunu kaydeden Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan, \"Çalışma tamamen doğal ortamda ve evsel atıkları olan kağıt, sebze atıkları, yumurta kabuklarını solucanlar üzerinde kullanarak onların bunları tüketmesini sağlayıp geri dönüşüm halinde gübreye dönüştürüyor. Bu gübreyi de okulumuzun yeşil alanlarında, ağaçlarında gül gibi bitkilerinde değerlendirerek onların daha verimli daha güzel görünümlü olmasını sağlıyoruz. Bu gübre ile çimlerimiz kısa bir sürede istediğimiz boyuta ulaşabiliyor. Ağaçlarımız daha iyi gelişiyor. Bu uygulamayla öğrencilerimizle daha net ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz bu anlamda\" dedi. \'GELİRİ İLE OKULUMUZUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ\' Solucan gübresi üretimine 3- 4 kiloluk koliler içerisinde eğitim amaçlı başladıklarını kaydeden Okul Müdürü Fatih Peşmen ise şöyle konuştu: \"İki hafta üç hafta sonra baktık ki solucan ve gübre çoğalıyor. Biz de kolileri büyütmeye başladık. Bu da 10- 15 koli civarında oldu. Daha sonra bu kolilere de sığmadı. Bunlara büyük alanlar yapmaya başladık. Eski kullanılmayan dolapları bir araya getirdik. Büyük alanlar oluşturduk. Gübre üretimine burada başladık. Bunlarda baya büyüdü ve 3 dolap şeklini aldı. Öğrencilerimizin bunun her aşamasında bizlere yardımcı oldular. Solucanlar çoğaldıkça öğrencilerin istekleri de arttı. Evlerinden yumurta kabukları atık malzemeler getirmeye başladılar. Bunları fen bilimleri dersinde öğretmenleri kontrolünde aşağı inerek besliyorlar. Gübre üretimi daha da arttı. Okulumuzda başka büyük alan yoktu. Küçük bir koli ile başladık, okulun müsait olan bodrum katını ayırdık. Solucanlar için nemli bir hava lazım. Bodrum da buna çok uygundu.\" Solucan sayısının 1 milyona ulaştığını belirten Peşmen, \"Bunların kontrolü ve eğitimini fen bilgisi öğretmenlerimiz, okul personellerimiz yaptı. Öğrencilerimizi de teşvik ettik ve giderek gübreleri çoğalttık. Buradaki amaçlarımızdan biri de devlet kontrolünde buradan sağlanan geliri okulumuz için kullanmak. Okulumuz neye ihtiyaç duyuyorsa, devletimize yük olmadan bunları sağlamak istiyoruz. Şu anda pazarlama için gerekli yasal izinleri tamamlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Solucan gübresi üretimine destek veren öğrenciler ise, farklı bir uygulama yaptıklarını ve büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Öğrencilerden Bircan Bal, \'\'Evsel atıklarımızı buraya getiriyoruz. Solucanlara veriyoruz. Bu sayede okulumuzun bahçesindeki çimler ve ağaçlar için bu çalışmanın verimli olduğunu düşünüyoruz\'\' dedi.