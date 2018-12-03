(Görüntülü) Lionslar engelleri aşmak için yürüdü

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından yürüyüş düzenlendi. Gündoğdu Meydanı\'ndan Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyen lions kulubü üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, çelenk bıraktı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş için Gündoğdu Meydanı\'nda buluşuldu. , Hasan Tahsin Özel Eğitim Merkezi ve Otizm Derneği(ODER) üyelerinin de katıldığı grup, Cumhuriyet Meydanı\'na yüründü. Topluluk, Cumhuriyet Meydanı\'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm derneklerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe dahil oldu. İşitme, görme ve fiziksel engelli birçok vatandaşın katıldığı etkinlik sonunda tüm dernekler, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. \'BİR NEBZE DE OLSA SES GETİRMEK İSTİYORUZ\' Lions İşitme Engelliler Koordinatörü Hakan Akyıldız, \"Amacımız tüm insanlığın dikkatini çekmek, engelli vatandaşlarımızın ne gibi sıkıntılar yaşadığının farkına varılmasını sağlamak, engelli vatandaşları sosyal hayata adapte edebilmek. Onların yaşadığı sıkıntılara bir nebze de olsa ses getirmek istiyoruz\" dedi. Uluslararası Lions Kulüpleri Ege Batı Akdeniz Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan ise \"3 Aralık günü bir farkındalık günü, yaşamın engelleriyle mücadele eden vatandaşlarımıza nasıl destek olabileceğimizi sorgulama günü. Biz de bunun için Lions ailesi olarak bir farkındalık yaratmak istedik\" diye konuştu. Engellilere hizmet etmenin bir gönül işi olduğunu söyleyen Lions Kulubü Down Sendromu ve Otizm Komite Başkanı Şükran Uğur da, \"Engellilere yaptığımız her hizmete bir gün bizim de ihtiyaç duyacağımız akıllardan çıkmamalı. Engel tanımayan engelli kardeşlerimize yaşam boyu engelsiz, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum\" dedi.