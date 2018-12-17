(Görüntülü) Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA ve Güney Marmara’nın enerji dağıtım şirketi Limak Uludağ Elektrik, Denizbank ile faturanın Elektronik Cüzdan Sistemi ile ödenmesi (fastPay) noktasında protokol imzaladı. Limak Enerji Genel Müdürü Ali Erman Aytac ile Denizbank Grup Müdürü Lütfi Akbulut arasında imzalanan protokolle fastPay üzerinden ödeme yapacak müşterilere, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle faturada yüzde 10 indirim sağlanacak. Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Limak Enerji Uludağ Elektrik, abonelerin elektrik faturalarının elektronik sistem üzerinden ödenmesi noktasında Denizbank ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Elektronik Cüzdan Sistemini (fastPack) cep telefonlarına indiren aboneler herhangi bir kredi kartının bilgilerini sisteme girip, ödemelerini yüzde 10 indirimle gerçekleştirebilecek. 1 OCAK İTİBARIYLA YÜZDE 10 İNDİRİM Konu hakkında açıklama yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, \"Bugün de işbirliği yaptığımız Denizbank Türkiye’de dijital dönüşüm içerisinde en önde gelen bankalar arasında. Daha öncesinde bir ödeme noktası olduğu için üretici kart üzerinden Denizbank’la bir işbirliğimiz vardı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da ciddi bir tarımsal üretim de var. Üretici kart üzerinden ortak bir çalışmaya girmiştik ve üreticilerimize, tarımsal sulama abonelerimize avantajlar sağlamıştık. ‘fastPay’den de bahsedersek, Türkiye’nin ilk mobil cüzdanı. Mayıs ayında başlattığımız uygulama ile Limak Elektrik’e ait elektrik faturalarının fastPay’la ödenmesi durumunda yüzde 5’lik indirim imkanına kavuşmuştuk. 8 aylık dönemde müşterilerimiz de bu kanalı ciddi şekilde kullandı. 8 milyon TL’ye yakın ödeme fastPay üzerinden yatmış durumda. Sistem nasıl çalışıyor, 100 TL’lik bir fatura varsa herhangi bir kredi kartını bu sisteme tanımlayarak ödeme yapıyor. Ertesi gün de yüzde 5’lik indirim mobil cüzdana yansıyor. Burada biriken para diğer işlemlere kullanılabiliyor. 1 Ocak itibariyle de bu indirim oranını yüzde 10’a çıkaracağız\" dedi. ‘MÜŞTERİ OLMAK GEREKMİYOR’ Denizbank Grup Müdürü Lütfi Akbulut da sistemi kullanmak için bankanın müşterisi olma zorunluluğu bulunmadığını ifade edip, ‘’Güzel bir kampanya başlattık. Limak müşterilerine bir ilk yapalım ve fastPack üzerinden yüzde 5’lik indirimle faturalarını ödesinler dedik. fastPay’le banka müşterisi olmasa da cep telefonuyla hesap numarası tanımlayıp, müşterilerimizi bu kullanıma yönelttik. Ciddi talepler alınca da oranı yüzde 10’a çektik. Başta Bursa olmak üzere tüm dağıtım illerine hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.