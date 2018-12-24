(Görüntülü) LifecellTechDrone Ligi şampiyonu belli oldu

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Lifecell\'in sponsorluğunda gerçekleştirilen LifecellTechDroneLeague’de 2018\'in en iyisi belli oldu. Düzenlenen 3 yarış sonrası 168 puan alan Vince Irie turnuvada şampiyonluğa ulaştı.





Hız ve adrenalin, dünyanın en hızlı gelişen sporu olan drone yarışları ile yeniden şekilleniyor. Bu anlamda Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Lifecell\'in sponsorluğunda gerçekleştirilen LifecellTechDroneLeague2018 finalleri yeni nesil yetenekli pilotların en iyisini ortaya çıkarttı.





Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü\'nde düzenlenen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Haftasonu gerçekleşen yarışlara ilgi büyük olurken, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalıve müzik yapımcısı İzzet Öz de yarışları izleyenler arasındaydı. Yarışlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Acun Ilıcalı bir süre drone kullandı ardından da TechDroneLeague alanını gezdi.





Drone Sporları Derneği ile TechDroneLeague’in kurucusu Can Tayfun, dünyada pek çok lig ve çok başarılı drone yarış pilotlarının olduğunu, Türkiye\'de de ilginin her geçen gün arttığının altını çizerek, “2 gün süren yarışlara ilgi yoğun oldu. Bu ilgi drone sporunun geleceği açısından bizleri sevindiriyor. Nişantaşı Üniversitesi’nde TDL Akademisi kurduk, eğitimlere başladık. Hedefimiz, tüm dünyada Formula 1’e rakip olarak gösterilen drone yarışlarını ülkemizde de hak ettiği yere getirmek\" diye konuştu.





Heyecan dolu LifecellTechDroneLeague 2018\'de 3 yarış sonrasında Vince Irie 168 puanla yarışma birincisi oldu. 140 puanla Hikmet Berat Özdemir\'in ikinci olduğu yarışta, 132 puanla Buğra Kaan Kabakçı üçüncülük koltuğuna oturdu.