(Görüntülü) Libyalı Moudah bebeğe annesi ikinci kez Türkiye'de hayat verdi

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- LİBYALI Moudah bebek, doğar doğmaz hastalıkla tanıştı. Safra yollarında gelişme bozukluğu tespit edilen Moudah, Türkiye\'de annesinden alınan 250 gramlık karaciğer parçasıyla sağlığına kavuştu. Moudah bebek eğer Türk olsaydı bu operasyon gerçekleşmeyecekti. Libya\'da yaşayan Khalid Alborki (39) ile Ghada Nasser (34) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan bir yaşındaki Moudah Khalid\'in şikayetleri henüz 2 günlükken başladı. Doğum sonrası ortaya çıkan sarılığın bir türlü iyileşmemesi üzerine yapılan tetkiklerde safra yollarında gelişme bozukluğu tespit edilen Moudah bebeğin karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Soluğu Türkiye\'de alan ailede, anne ve bebeğin kan grubu uyumlu olmadığı için baba verici adayı olarak değerlendirmeye alındı. Ancak, yapılan incelemelerde babanın karaciğerinin verici ameliyatı için uygun olmadığı saptandı. Kan grubu uyumsuz olmasına rağmen, annenin yapılan tetkikleri sonucunda verici olarak uygun bulunması üzerine, bir yaşındaki Moudah bebek 8 saatlik ameliyat sonrası annesinden alınan karaciğer parçasıyla sağlığına kavuştu. \"ÇOCUĞUM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATMAYI KABUL ETTİM\" Önce Libya\'da bir hastaneye başvurduklarını anlatan baba Khalid Alborki, \"Normal bir sarılık olduğu belirtildi. Aylarca geçmeyince başka şehre götürmeyi denedik. Orada tetkik yapan hekimler bebeğimizin safra yollarında gelişme bozukluğu olduğunu söyledi ve karaciğer naklini önerdi. Biz de araştırmalarımız sonrası Türkiye\'ye gelmeye karar verdik\" dedi. Türkiye\'ye gelirken ilk başlarda bir korku yaşadıklarını belirten Ghada Nasser, \"Çocuğumun sağlığı için ameliyat masasına yatmayı kabul ettim. Çok şükür şu an çocuğumun sağlık durumu çok iyi\" diye konuştu. \"ANNE İLE BEBEK ARASINDA KAN UYUMU YOKTU\" Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç, karaciğer naklinde kan uyumuna dikkat ettiklerini belirterek, \"Anne ile bebek arasında kan grubu uyumu yoktu. Ama aslında 2 yaşın altında kan grubu uyumu olup olmaması sonuçları hiç etkilemiyor. Buna bağlı herhangi olumsuz sonuç ile karşılaşmıyoruz. Bunları aileyle paylaşıp nakli gerçekleştirdik. Annesinden 250 gramlık bir karaciğer parçası alıp bunu bebeğimize naklettik. İki haftada hastaneden taburcu olacak hale geldi. Şu anda da gayet mutlu\" ifadelerini kullandı. \"SIK SIK TÜRKİYE\'YE MUAYENEYE GELECEK\" Moudah bebeğin taburculuk sonrası sık olarak kontrole geleceğini anlatan Prof. Dr. Murat Dayangaç, \"Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyoruz. Bu çocukları genellikle 3 aydan önce ülkelerine göndermiyoruz. Uzunca bir süre çocuk hekimleri tarafından yakın şekilde takip edilecek. Ama iş tabiki burada bitmiyor. Hayat boyu bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanması gerekecek. Özellikle ergenlik döneminde ilaçları bırakmaya bağlı karaciğer kayıpları olabiliyor. O yüzden ilerleyen yıllarda tedaviye devam ettiğinden emin olmak çok önemli\" dedi. \"TÜRK OLSAYDI, BU OPERASYON YAPILAMAYACAKTI\" Moudah bebekte kan grubu uyumsuz nakil konusunda hiç tereddüt etmediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Dayangaç, bebek Türk olsaydı bu operasyonun yapılamayacağını belirterek şöyle devam etti: \"Dünya genelinde yapılan çalışmalar, 2 yaş altı çocuklarda bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediğinden, kan grubu uyumsuzluğunun karaciğer nakli için sorun yaratmadığını gösteriyor. Ama Türkiye\'de kan grubu uyumsuz karaciğer nakilleri SGK tarafından geri ödenmiyor. Yani pratikte bunu yapamıyor durumdayız. Erişkin grupta, kan grubu uyumsuz nakillerin kabul görmemesi için birtakım haklı bilimsel sebepler var; hazırlık protokolleri çok daha pahalı ve sonuçlar kan grubu uyumlu vericilere göre daha kötü. Ama en azından 2 yaş altı Türk çocukları için, bağışıklık sistemiyle ilgili avantajlar nedeniyle izin çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer Moudah bebek Türk olsaydı, bu nakil gerçekleşmeyecekti.\"