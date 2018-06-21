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(Görüntülü) Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da (2)

GİZLİ NUMARADAN TELEFON Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ederken, baba Nihat Aydemir'e gizli numaradan bir telefon geldi

21 Haziran 2018 19:38

GİZLİ NUMARADAN TELEFON

Ağrı\'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir\'i arama çalışmaları devam ederken, baba Nihat Aydemir\'e gizli numaradan bir telefon geldi. Telefonla arayan kişinin bir kadın olduğunu belirten amca Yusuf Aydemir, \"Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum. Leyla\'nın yanında olduğunu söyledi. 1 dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla\'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce \'Başınız sağ olsun\' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz öldüğüne inanmıyoruz\" diye konuştu.

Amca Aydemir, jandarmaya götürdüğü sırada telefonun kapandığını belirtirken, baba Nihat Aydemir, gizli numaradan aranarak meşgul edilmek istemediklerini söyledi. 

    

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