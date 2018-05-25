(Görüntülü) Lastiği patlayan TIR köprüden düştü

Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşen TIR\'ın şoförü yaralandı.



Kaza, İzmir-Balıkesir karayolu ayrımında meydana geldi. Aykut Y. yönetimindeki 10 Y 6863 plakalı TIR, köprülü kavşaktan geçerken lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, 10 metre yüksekten Balıkesir-İzmir istikametine ayrılan yola düştü. TIR’ın içinde sıkışan Aykut Y. itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak, Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. TIR\'ın yakıt deposundan sızan mazot etrafa yayıldı. Kkarayolları ekipler yola kum dökerek temizleme çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından hurda yığınına dönen TIR kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.