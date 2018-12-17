(Görüntülü) Lahanada rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi\'nde soğuk havada lahana hasadı başladı. Kilosu 40 ila 50 kuruştan satılan lahanada bu sene rekolte düşük. Fiyatlardan yüzü gülen ama rekolteden üzülen çiftçi, devletten girdi maliyetlerini indirerek, ihracat kapısını açmasını istiyor. Temmuz ayı içerisinde ekimine başlanılan lahanada hasat dönemi başladı. Soğuk havalara rağmen söküm işlemlerinin aralıksız sürdüren çiftçiler, lahananın bu yıl az ekildiği, bu nedenle rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Hasatla ilgili bilgiler veren lahana üreticisi Sadullah Yaman,Şuan ürünümüz güzel ama ekiliş geçen yıla göre çok az. Maliyetler yüksek olduğu ve satışlar düşük olduğu için çiftçi bu yıl ekmedi. İhracatımız da yok. Korkudan ekilişi azalttık. Geçen yıl satışlar olmadı, fiyatlar 10 kuruş düştü, alan yoktu. En sonunda yerlerimizi sürdük. Bu yıl mecburiyetten ekiliş az. Yenişehir ve İnegöl ovasında geçen yıla göre yüzde 50?den daha fazla ekim azaldı. Fiyatlar şuanda güzel, 40-50 kuruş arasında değişiyor. İhracatımız olsaydı biraz daha güzel olurdu. Geçen yıl değil ama önceki yıl Yunanistan\'a ve Bulgaristan\'a ihracat vardı. Ama bu sene ihracat yok. Başka ürünlerde ihracat vardır ama bizde yok dedi. HEDEFİMİZ İHRACAT Yaman, Bu şartlara karşı maliyetleri karşılamak için ihracat bekliyoruz. İhracat olmazsa para kazanamıyoruz. Üretim planlamamız yok. Yapsak da uymuyor. İhracata bağlı. İç piyasa bir yere kadar çekiyor, bir yeden sonra kaldırmıyor. Yeşil ürün olduğu için dayanma süresi çok değil. Tarlada bekleme şansı 1 ay. Seneye inşallah ihracatımız iyi olur, önümüzü açarlar, çiftçinin durumu daha iyi olur. Soğuk havada hasat zor oluyor, bu iş böyle. Sıcak havada insanlar bunu yemiyor. Soğukta yenilen bir şey bu? diye konuştu. DEVLETİMİZ GİRDİLERDE YARDIMCI OLSUN Lahana üreticisi Mustafa Ay ise, İhracat yapmak istiyoruz. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Girdi maliyetleri düşerse ve ihracat kapısı açılırsa çiftçi para kazanmaya başlar. Bunun için devletimizin bizlere girdiler konusunda yardımcı olmasını istiyoruz şeklinde konuştu.