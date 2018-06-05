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(Görüntülü) Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z

05 Haziran 2018 22:36

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te kuzenlerin arasında çıkan tartışmada, kurşunların isabet ettiği Ahmet Kuru (49) öldü, yoldan geçen Garip Z. ise yaralandı. Olay, öğleden sonra Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehanede oturan Ahmet Kuru yanına gelen amcasının oğlu Şıh Mehmet K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şıh Mehmet K., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet Kuru’ya birbiri ardına ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Ahmet Kuru’nun öldüğü belirlendi. Kuzeninin ölümüne yol açan Şıh Mehmet K.\'nın tabancasından çıkan kurşunlara, o anda yoldan Garip Z. de hedef oldu. Yaralanan Garip Z. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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