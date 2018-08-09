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(Görüntülü) Kuyuya düşen gebe inek iş makinesiyle kurtarıldı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesi Kırsal Beyler Mahallesi'nde otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen gebe inek, iş makinesiyle kurtarıldı

09 Ağustos 2018 21:55

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan ilçesi Kırsal Beyler Mahallesi\'nde otlarken yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen gebe inek, iş makinesiyle kurtarıldı.

Beyler Mahallesi\'ndeki arazide otlayan bir inek, bugün saat 10.00 sıralarında, yaklaşık 6 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştü. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri, olay yerine gönderildi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü. İtfaiye ekibi, ineği kuyudan çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağırdı. Tepede bulunan kuyunun yamaç aşağı kalan kısmı kazıldı. Kuyunun yanından yol açılıp, ineğin çıkarılması sağlandı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek, kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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