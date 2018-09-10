(Görüntülü) Kuyumcuya geldi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Cuma Bürkün\'e ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kişiden biri, kız kardeşine kişniş kolye alacağını belirterek, kuyumcunun getirdiği 3 parçadan oluşan 10 bin lira değerindeki kolyeyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Cuma Bürkün\'e ait kuyumcuya gelen 2 kişiden biri, evlenecek olan kız kardeşine düğün hediyesi olarak altın kişniş kolye almak istediğini söyledi. Dışarıya çıkıp, kuyumcu Bürkün\'e reyonundaki kolyeleri gösteren kişi, daha sonra içeri gelerek kuyumcunun reyondan çıkardığı kolyelere bakmak isterken, yanındaki kişi de kuyumcu Bürkün ile sohbet ederek onu meşgul etmeye çalıştı. Kuyumcu Bürkün, kolyeleri verdiği ve kapıya yakın olan kişi, kolyeleri eline alıp yürüyerek kapıdan çıktıktan sonra koşmaya başladı. Önce kısa süreli şok geçiren kuyumcu, içeride kalan kişiyi yakalamaya çalıştı, ancak o da kuyumcunun elinden kurtulduktan sonra kaçıp, kayıplara karıştı. Halk arasında kişniş kolye olarak bilinen altın kolyenin, 14 ve 22 ayar olan çeşitleri, bin 800 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Kuyumcudan çalınan ve 3 parçadan oluşan kişniş kolyenin 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Geçen cumartesi günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı kuyumcu dükkanı, 4 yıl önce 3 Aralık 2014 tarihinde de silahlı 3 kişi tarafından soyulmuştu. Kuyumcuya giren silahlı 3 kişi Bürkün\'e silahla ateş edip, silah kabzasıyla kafasına vurarak, 3,5 kilo altını alıp kayıplara karışmıştı.