(Görüntülü) Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, \"Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır\" dedi. Mustafa Atayık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'nun (BDDK) kuyumcularda kredi kartı taksit sayısını sıfıra indirecek yönetmelik taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu. BDDK ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mustafa Atayık, \"Kredi kartının olması sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize, bütçemize bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar\" dedi. \"KREDİ KARTI BİR KOLAYLIK\" BDDK\'nın kuyum sektöründe taksit sayısı ve vade sınırlarına ilişkin düzenlemesi kuyumcuları memnun etmedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, kredi kartının bütün sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Mustafa Atayık, \"Kredi kartının olmasını sektörde bulunan kayıt dışı çalışanları kayıt içine aldığı için devletimize bütçemize de bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Onun için kredi kartı, kayıt dışılığı önlemek açısından ülkemizin mali geliri için çok büyük bir fayda sağlar\" dedi. Altının ve doların her gün yükseldiğini aktaran Atayık, \"Bir hanımefendi Kapalıçarşı\'ya ya da Anadolu\'ya gittiğinde cebinde yüklü miktarda para taşımak zorunda kalacak. Bu hem güvenlik açısından problem hem de öyle bir nakiti yanlarında taşımaları onlar için de zor bir işlem olacak. Bunun için kredi kartı bir kolaylık. Bu kredi kartında alacağı ürün de değerli olduğu için taksitlere bölmek tüketici için ayrı bir avantaj oluyor. Ülke ekonomisine katma değer katıyor. Bizim amacımız oda olarak, öncelikle kayıt dışılığı önlemek için kredi kartının daha da teşvik edilmesi hatta taksit sayısının artırılmasıdır\" şeklinde konuştu. \"3- 4 MİLYON EKMEK YİYEN İNSANIMIZ VAR\" Kredi kartı kullanımının satıcıya sağladığı avantajlara da değinen Mustafa Atayık, satıcının kredi kartı sayesinde cirosunun artacağını belirterek, \"Satacak ki, toptancı para kazansın, perakendeci, üretici kazansın ve istihdam olsun. Bu sektörde sadece \'lüks tüketim\' diye düşünmemek lazım. 400 bin tane çalışanı var. 1 buçuk milyon dolaylı çalışanı var. Sektörden belki 3- 4 milyon ekmek yiyen insanımız var. Ayrıca büyük bir ihracat kapasitemiz var. Dünyada şimdi ihracat bakımından ikinciliğe oynuyoruz. Bunun önüne takoz koymaktan ziyade teşvik etmek gerekir. Bir yüzük 17 işlemden geçiyor. 17 kişinin elinden geçiyor ve 17 tane istihdam yaratıyor. Bunun için bu sektörün daha çok desteklenmesi lazım\" dedi. ESNAF DA KREDİ KARTINI İSTİYOR Kapalıçarşı\'da kuyumcu olan Selçuk Köylüer de kredi kartının sektör için önemli olduğunu belirtti. Selçuk Köylüer, \"Bize faydası, insanların alışveriş yapmakta kendine güven duyması. Daha rahat karar verebilmesi açısından, bize de işlerimizin daha çok yoğunlaşmasından dolayı faydası var\" dedi. Köylüer, kredi kartı ile satışlarda taksit seçeneğine de değinerek, \"Geçmişte olumlu neticelerinin gördük fakat birtakım art niyetli kullanımlardan dolayı hükümetimiz kredi kartlarına yönelik böyle bir önlem almıştı. Onların da gerekçeleri vardı. Fakat tabii ki biz esnaf olarak işlerimizin biraz daha açılması açısından tekrar böyle bir sistemin olması ve esnafları da fazla zorlamadan, kredi kartındaki yüksek komisyonlar olmazsa memnun kalacağımızı düşünüyorum\" dedi. Köylüer, dolar veya euro cinsinden yapılan 5 bin liralık bir alışverişte 4,6,8 taksit yapılmasının yararlı olacağının altını çizdi. ALTIN BÖYLE İŞLENİYOR Öte yandan, Türkiye\'de 335 bin mücevherat mağazası ve yaklaşık 5 bine yakın kuyum üreticisi var. Altın, kuyumcuların vitrinlerinde hazır bir şekilde görünse de vitrine yerleşmeden önce bir dizi işlemden geçiyor. Üretici ham altının alımını yapıyor. 8, 14, 18, 21, 22 ayar üretim için hazırlık yapıyor ve ürün branşına göre tasarım yapıldıktan sonra döküm, tezgah, polisaj, süsleme gibi işlemlerden geçerek tüketiciye ulaştırılıyor. Üreticiler, toptancı, perakendeci ve tüketici arasında geçen altın yolculuğu kuyum sektöründe çalışanlara bu şekilde iş imkanı sağlıyor. İstanbul\'da altın atölyesinde yetkili olan Mesut Karataş, altının tüketiciye ulaşmadan önce geçtiği işlemlerden bahsetti. Karataş, \"Altın önce has haliyle buradan alıp astar şeklinde ocakta eritilerek ondan sonra günümüzün modern tasarımlarıyla birlikte bu şekilde üretimle, cilasıyla her şeyiyle tüketiciye gidecek şekilde ürünler hazırlıyoruz. Branşımız kelepçe bilezik, günde 100 parça ürün çıkıyordur. Üretim günden güne zorlaşıyor. Zor aslında ama keyifli\" derken üretimin günden güne zorlaştığını da ekledi. Karataş, \"Altın fiyatlarının çok yükselmesiyle, ekonomik güçlerin daralmasıyla istediğimiz ürüne istediğimiz kaliteyi, ağırlığı artık uygulayamıyoruz eskisi gibi. Daha minimilize edip daha gösterişli ürünler yapmaya çalışıyoruz\" dedi.