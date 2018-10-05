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(Görüntülü) Kuyumcudan altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasından yakalandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir kuyumcudan yaklaşık 20 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 3 kadın, güvenlik kameralarından yola çıkılarak Kayseri'de yakalandı

05 Ekim 2018 20:33

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir kuyumcudan yaklaşık 20 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 3 kadın, güvenlik kameralarından yola çıkılarak Kayseri\'de yakalandı. ​Olay, dün öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. A.K.\'ye ait kuyumcu dükkanına giren 3 kadından biri, altın alma bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer iki kadın ise tezgah üzerinde bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki 15 altın kolye ucunu çaldı. Kadınlar, daha sonra kuyumcudan ayrıldı. Kadınlar gittikten sonra tezgahtaki ürünlerin eksik olduğunu fark eden A.K., polise haber verdi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 3 kadın şüphelinin eşgallerini belirledi. Kadınların daha önce de Erzincan\'da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin 34 YV 262 plakalı araçla Erzincan istikametinden kente giriş yaptıkları, hırsızlık olayının ardından da Kayseri\'ye gittikleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edildi. Kayseri\'de önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurarak şüphelileri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, çalınan altınlar bulundu. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan B.K., B.A. ve Y.Ç. emniyete götürüldü.

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