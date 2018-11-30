(Görüntülü) Kuyumcudan 50 bin liralık altın hırsızlığı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, kepenkleri levye ve kazmayla kırılan kuyumcu dükkanından, yaklaşık 50 bin TL\'lik altın çalındı. Olay, dün gece Yeşilyurt semtindeki Polat Caddesi üzerinde bulunan H.Ç.\'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdikten sonra dükkanının kepenklerini levye ve kazmayla kırdı. İşyerinden yaklaşık 50 bin TL\'lik altın çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Sabah işe gelip hırsızlık yapıldığını anlayan kuyumcu H.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dükkanda yaptıkları incelemenin ardından, hırsızların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.