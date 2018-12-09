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(Görüntülü) KUYUMCU, SOYGUNCUYU İŞTE BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA Beykoz'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu

09 Aralık 2018 18:58

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA Beykoz\'da bulunan bir kuyumcuya silahla giren 1 kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Kuyumcunun silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay saat 19.00 sıralarında Paşabahçe Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuya giren soyguncu elindeki silahı dükkan sahibine doğrulttu. İkili arasında arbede yaşandı. İtiş, kakış sırasında kuyumcu soyguncunun elinden silahı alarak, etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kuyumcu etkisiz hale getirdiği şüpheliyi polise teslim etti. Polis çıkan arbedede yaralanan şüpheli tedavi için Beykoz Devlet Hastanesi\'ne ardından da polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen ekipler dükkanda inceleme yaptı. GÜVENLİK KAMERASI Kuyumcunun silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. İlk önce elinde silahla dükkanda beliren ve bir müşteriyi korkutup kaçıran soyguncuya kuyumcunun yaklaşması görüntülere yansıyor. Daha sonra kuyumcu soyguncunun elinden silahını almaya çalışırken, aralarında arbede başlıyor. Görüntüler de kuyumcu ve soyguncunun yere düşmesi ve yerde süren kavga güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

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