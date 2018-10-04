(Görüntülü) Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'ne su aranıyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için su aranıyor. Yetkililer, ileriki günlerde toplanıp konuyu masaya yatırmaya hazırlanırken, Kuyucuk köylüleri ise bölgedeki su kaynaklarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti’nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı. BÖLGEDEKİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRILSIN Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti\'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu. Gölün kurumasının sonbahar göçünün yaşandığı bugünlere denk gelmesine üzüldüklerini ifade eden köylüler, bölgedeki su kaynaklarının araştırılmasını istedi. Rus işgali sırasında köyde bulunan bir su kuyusundan 3 kilometrelik rampadan, 110 yıl önce kullanılan demiryolu istasyonuna mazot ve buhar desteği ile su pompalandığını belirten köylüler, bölgede inceleme yapılmasını istedi. Köylüler, aynı kuyuda su bulunması durumunda, göle yeniden su verileceğini ifade etti. Köylüler ayrıca, gölün suyla desteklenmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Yetkililerin de konuyu masaya yatırmak için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi. Köylülerden emekli elektrik mühendisi İsmail Demir, Kuyucuk gölüne bir dönem Kars çayından su getirmeyi planladığını, ancak suya lağım karıştığı için bunun olamayacağını kaydetti. İsmail Demir, \"Kuş cennetini dünyaya tanıtan Çağan Şekercioğlu’dur. Onun da önerisiyle Ermenistan sırındaki İbiş köyünden su getirilmesi planlandı. O kaynak suyun yarısı bile buraya yeter. O kaynak su, direkt Ermenistan’a akmaktadır. Eğer o köyden o su alınıp buraya gelirse, göl kurtulur. Zaten o suyun etüt çalışması da yapılmış. O suyla aynı zamanda gölü kurtaracağız ve 230’un üzerindeki kuş türünün yeniden buraya gelmesini sağlayabiliriz. Rusların yaptığı köyümüzdeki bu kuyu Başgedikler dediğimiz tren istasyonuna su basan bir sistemin kuyusudur. Köyümüz, bundan 110 yıl önce Ruslar tarafından kurulmuş planlı bir köydür. Buradan basılan su yakınındaki binada buhar üretilerek, buhar pompasıyla 3 kilometre mesafeye götürülmüş. Orada da trenleri çalıştıracak olan su kazanlarına götürülmüş. Kas- Sarıkamış arasındaki demiryolu bağlantıları tamamlandıktan sonra bu istasyon iptal edildi. Biz 1958 yılında bu binayı kiraladık. O günden bu yana da bizim elimizdeydi. 45 yıl kadar kira ödedik. 2013 yılında da Özelleştirme İdaresi’nden bu binayı satın aldık. Biz de restore ettik ve tarihi binayı eski haliyle koruyoruz\" diye konuştu. 4 YILDA SOMUT BİR ŞEY YAPILMADI TÜBİTAK özel ödülünü alan en genç kişi olan Biyolog Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu da Kuyucuk’ta Türkiye ve dünya çapında çalışmaların yapıldığı belirterek, \"Kuyucuk köyüne İl Özel İdaresi tarafından büyük bir ziyaretçi merkezi ve konukevi yapıldı. KuzeyDoğa Derneği de orada eski bir binayı restore ederek bir konukevi yaptı ve göl, Kars’ın bir markası haline geldi. Maalesef, tüm bunlara rağmen gölü korumak için gerekenler yapılmadı. 1997 yılında su derinliği 13 metreydi. Ben ölçmeye başladığımda da 4-5 metreydi. Zaten o zaman da bayağı bir düşüş vardı. Bu düşüş hızla devam etti ve bizler yetkilileri uyardık. \'Göl kuruyor, lütfen bir şey yapın\' diye uyardık. Somut bir şey yapılmadı. Maalesef göl, 2014 yılında tamamen kurudu. Ve biz yeni dernek olarak görevimizi yaparak bunu duyurduk, yapılması gerekenleri söyledik ve bunun karşılığında maalesef biz sulak alan komisyonundan çıkarıldık. Biz komisyondan çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz 4 yıl içinde Kuyucuk ile ilgili somut bir şey yapılmadı ve göl maalesef tekrar kurudu\" dedi.