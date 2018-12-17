(Görüntülü) Kuvvetli sağanak Kemer'i vurdu (3)

TELEF OLAN HAYVANLARI İÇİN AĞLADI Antalya\'nın Kemer ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası dün akşam Ağva Deresi\'nde oluşan taşkın nedeniyle evlerin zemin katlarını ve bahçelerini su bastı. Kuzdere Mahallesi\'nde evleri zarar görenler, sabah saatlerinden itibaren evlerinde temizlik çalışması başlattı. Bölgede inceleme yapan Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, evini su basan çiftçiyle görüştü. Evinde temizlik yapan Galip Gün, çizmesi olmadığı çin zorluk çektiğini dile getirdi. Kaymakam Yaşar, vatandaşa kendi çizmelerini vererek yardımcı olmaya çalıştı. Kaymakam Yaşar\'ın ziyaret ettiği ev sahiplerinden Cemile Öztürk, evinin arkasındaki ahırda 5 koyununun telef olduğunu gözyaşıyla anlattı. Öztürk, \"Koyunlarım gebeydi. 4\'ü kaçtı, 5\'i telef oldu. Onları kaybettiğime çok üzüldüm\" dedi. Öztürk\'ün komşusu Necla Uysal da seli duyduktan evine geldiğini ve mahallede yaşananlara çok üzüldüğünü dile getirdi. Komşularının yaşadıklarını gözyaşıyla anlatan Uysal, \"Onlar benim elim ayağım komşularım canlarım. Çok üzüldüm. Komşumun çok sevdiği hayvanları telef oldu\" diye gözyaşı döktü. Kaymakam Yaşar da vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.