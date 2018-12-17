(Görüntülü) Kuvvetli sağanak Kemer'i vurdu (2)

Levent YENİGÜN- Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kuvvetli sağanak ilçede hasara yol açtı. Ağva Deresi\'nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Selden evleri zarar görenler geceyi Kemer Kaymakamlığı\'nın belirlediği otellerde geçirdi. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, \"Bölgede metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru\" dedi. Antalya\'da dün başlayan kuvvetli sağanak, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yağmur, Kemer ilçesinde hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle dün akşam saatlerinde Ağva Deresi\'nde taşkın oluştu. Kuzdere ile Arslanbucak mahallelerini bağlayan Kesmeboğazı Köprüsü, taşkın sırasında yıkıldı. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle onlarca evin zemin katını su bastı. Su baskını yaşanan evlerde oturanlar gece boyu tahliye edildi. Kuzdere Mahallesi\'nde sel sularının zarar verdiği evlerde oturanlar, geceyi Kemer Kaymakamlığı\'nın belirlediği otellerde geçirdi. Sabah saatlerinde evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar mahallelerine dönerek sel sularının yaralarını sarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ev ve bahçelerden suların çekilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar da evlerine dolan suyu fırça ve kürekle dışarı atmak için çaba gösterdi. Bazı evlerdeki suların 2 metreye kadar yükseldiği görüldü. \'BU YAĞIŞA KARŞI YAPILACAK HİÇ BİR ŞEY YOK\' Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, bölgede taşkın nedeniyle zarar gören yerleri inceledi. Kaymakam Yaşar, ilçede mevsim normallerinin çok çok üzerinde yağış oluştuğuna dikkati çekti. Yağışın çok şiddetli olduğunu vurgulayan Yaşar, \"Yukarıda Ovacık dediğimiz bölgede meteoroloji verilerine göre metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru. Bu yağışa karşı yapılacak hiç bir şey yok. Akşam saatlerinde yağmurun şiddetli olduğu süreçte konuyu takip ettik. Kuzdere mahallesinde yaklaşık 10 evi tahliye ettik. Vatandaşları otele yerleştirdik. Çok şiddetli yağıştı, cana gelen zarar yok. Mala gelen zarar karşılanır. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada\" diye konuştu. \'EVDEKİ SU DİZİME KADAR YÜKSELDİ\' Ağva Deresi kenarındaki binanın zemin katında yaşayan Yusuf Küçükyılmaz, akşam televizyon izlerken pencerelerden suyun sızdığını farkettiğini belirtti. Küçükyılmaz, evin suyla dolması üzerine büyük panik yaşadığını belirterek, \"Dışardaki suyun baskısıyla kapı açılmıyordu. Evdeki su dizime kadar yükselmişti. Boğulmamak için demir kapının kilidine çekiçle vurup açtık. Suyun tazyikiyle kapı beni duvara çarptı. Dışarı çıktığımda bahçede göğsüme kadar su vardı. Apartmanın üst katında sabahladım. Evimde şuan 2 metreye yakın su var. Devletten destek istiyoruz, 100 bin liraya yakın zararım var\" diye konuştu. SU AYAKLARINA GELİNCE SELİ FARK ETTİLER Kesmeboğazı Köprüsü\'nün bitişiğindeki evde oturan Mukaddes Menekşe, akşam saatlerinde elektrik kesildikten sonra suyun ayaklarına gelmesiyle sel baskınını fark ettiklerin belirtti. Menekşe, dışarda pencere seviyesine kadar suyun yükseldiğini, vatandaşların yardımıyla evden çıktıklarını anlattı. Aynı binada oturan Mehmet Altınok ise, köprünün yanındaki işyerlerinde bulunan eşyaların, sel sularıyla sürüklendiğini gördüğünü söyledi. Gece yaşadıklarını anlatan Altınok, \"Dağ tarafında sular birden yükseldi. Markete gitmek için aracını park eden adamın otomobilini sürüklenirken gördüm. Bizim aracımız da evin önünde sürüklendi\" dedi. İŞ MAKİNESİ YAN YATTI Sağanak yağmur, kent merkezinde de etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Boğaçayı\'nda Rıfat Aslan\'ın kullandığı iş makinesi ıslah çalışması esnasında suyun yükselmesi ve zemindeki gevşeme nedeniyle yan yattı. Kısmen suya gömülen iş makinesinde mahsur kalan Aslan, ikinci bir iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Aslan, tedbir amaçlı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. İş makinesinin saplandığı yerden çıkarılması için de çalışma başlatıldı. TRAFİK KONTROLLÜ VERİLİYOR Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi\'nde ise Gökdere\'nin bitişiğindeki caddede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik kontrollü şekilde veriliyor. Dün sabahtan beri etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış nedeniyle yüksek alandaki ağaç dalları ve atıklar da sahile sürüklendi. Yağmur suyunun taşıdığı ağaç dalları ve molozlar denize ulaşmadan Sarısu sahilinde birikti. İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERİ SU BASTI Aksu ilçesi Kundu otelleri bölgesinde tadilatı süren 5 yıldızlı bir otelin işçilerinin kaldığı konteynerleri su bastı. Yağmur nedeniyle mahsur kalan işçiler, itfaiyeden yardım istedi. Su giderlerini kontrol eden ekipler, mazgal ağızlarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.