(Görüntülü) Kutluhan öğretmen, öğrencileri için sıraları rengarenk yaptı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, Fatih İlkokulu\'nun sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, yaz tatili döneminde sıraları farklı renklere boyayarak, öğrencilerine sürpriz yaptı. Kent merkezindeki Fatih İlkokulu\'nun 2-H sınıfı öğretmeni Kutluhan Saygılı, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı başlarken, öğrencilerine sürpriz yapmak istedi. Saygılı, okul idaresinin de desteğiyle sınıftaki 15 sırayı farklı renklere boyadı. Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Saygılı, öğrencilerini sınıfta karşıladı. Sınıfa giren öğrenciler ise sıralarının farklı renklere boyandığını görünce şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, \"Okullar açılmadan önce düşünce içine girdik, \'Çocuklar için ne yapabiliriz?\' diye. Biz öncelikle sınıfımızı renklendirelim, renkli bir hayat sunalım, böylece çocuklarımızın sınıf içerisindeki yaşantılarını, hayal dünyalarını renklendirelim istedik. Bu amaçla böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca çocukların okula daha sevgi dolu gelmelerini ve sınıfta kendilerini keyifli hissetmelerini istedik. Çocuklarımızın farklılıklara ve yeniliklere açık olmaları konusunda iyi bir fikir olduğunu düşündük. Bu çalışma gayet güzel oldu. Çocuklarımız çok heyecanlılar. Onların yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki mutluluk ifadesi bütün çalışmamıza yorgunluğumuza değdi. Sınıfımız rengarenk, pırıl pırıl, eğitim ve öğretime hazır. Bu çalışma benim önerim. Okul idaresinin desteği ve resim öğretmenimizin yardımı ile el birliğiyle yapıldı\" diye konuştu. Öğrenciler ise öğretmenlerinin kendilerine her zaman sürpriz yaptığını belirterek, sınıflarındaki sıralarının rengarenk olduğunu ve beğendiklerini söyledi.