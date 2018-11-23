T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kuşadası'nda 62 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

23 Kasım 2018 13:09

Kadir ÖZEN- İZMİR, (DHA)AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik helikopteri, geçen çarşamba günü saat 21.20 sıralarında, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. 22\'si erkek, 15\'i kadın ve 25\'i çocuk olan kaçak göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHAAYDIN KuşadasıSahil GüvenlikKuşadasıDavutlarGörevlendirilen Sahil GüvenlikAfganistanKaçaklarGöçMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24