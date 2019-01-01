(Görüntülü) Kuş sesinin duyulmaması, çiftin sobanın kurbanı olduğunu ortaya açıkardı

Konya\'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan Elcil (52) ve eşi Ayten Elcil (46) yaşamını yitirdi. Elcil çiftinin soba kurbanı olduğu ise Yusuf Koçer\'in alt katta oturan komşularının beslediği kuşun sesini duymamasından şüphelenip telefonu ve kapıyı açan olmayınca polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Elcil çiftinin beslediği kuşunda telef olduğu belirlendi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi\'nde meydana geldi. Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, alt katta oturan komşuları Ramazan Elcil\'in beslediği kuşların sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, evin kapısını açan olmayınca telefonla ulaşmak istedi, ancak telefonu da açan olmadı. Bu sırada Ramazan Elcil\'in baldızı da, ablası ve eniştesinden haber alamadığı için eve gelmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Çilingir yardımıyla eve girildiğinde kanepelerde yatan Ramazan Elcil ve Ayten Elcil\'in, cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Elcin çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri sonucu öldüğünü belirledi. Besledikleri kuşunda telef olduğu görüldü. Çiftin cesetleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Koçer, Elcil çiftinin sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise ikisinin cansız bedeniyle karşılaştık. dedi.