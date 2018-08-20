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(Görüntülü) Kurbanlık pazarındaki 140 kiloluk Torosların Efesi 3 bin liradan alıcı buldu

Can ÇELİK ADANA, (DHA) ADANA'da, Kurban Bayramı yaklaşırken, kentteki kurban pazarları da hareketlendi

20 Ağustos 2018 14:14

Can ÇELİK ADANA, (DHA) ADANA\'da, Kurban Bayramı yaklaşırken, kentteki kurban pazarları da hareketlendi. Pazarda \'Honamlı Tekesi\' olarak bilinen tekeler büyük ilgi gördü. 140 kiloluk Torosların Efesi adlı teke 3 bin liraya satıldı. Merkez Sarıçam ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında, küçükbaş kurbanlıklar ortalama 1200-1500, büyükbaş kurbanlıklar ise 10-12 bin liradan satılıyor. Pazarda, cinslerine göre oldukça büyük boyutlarıyla dikkat çeken ve ağırlığı 130-140 kilogram arasında değişen tekeler, uzun pazarlıklar sonucu ortalama 3 bin liradan alıcı buluyor. Torosların Efe\'si diye adlandırdığı tekesini kurbanlık pazarında satışa sunan Naim Özoğlu (42), 12 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Özoğlu, Bu sene satışlarımız güzel gitti. Açıkçası umduğumuzu bulduk. Kurbanlıklarımızın yarıdan fazlası satıldı. Bu bayramın en gözdesi Torosların Efesi, 3 bin TL\'?ye sattık ve alıcısına hayırlı olsun dedik. Tam 140 kilo olan Efe, 90 gündür besideydi. Bu sene de kurbana sunduk diye konuştu.

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