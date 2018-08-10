(Görüntülü) Kurbanlık develeri en çok Suriyeliler tercih ediyor

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde 12 yıldan beri çiftliğinde deve üretimi yapan Aytekin Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine 20 kurbanlık deve sattıkları söyledi. Türkiye\'deki insanların alım gücünün biraz daha azaldığını belirten Kaya, iki yıldan beri kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı da olan Aytekin Kaya, 12 yıldan beri çiftliğinde deve üretimi yapıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine 20 kurbanlık deve sattıkları ifade eden Kaya, müşterilerinin çoğunluğunun Suriyeliler olduğunu belirtti. Kaya, \"Deve güreşlerinde güreşmeyen develeri, kurbanlık olarak satıyoruz. Türkiye\'deki insanların alım gücü biraz daha azaldı. İki yıldan beri bize gelip de kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu görüyoruz. Suriyelilerden daha çok talep var. Onlar ülkelerinde deve kesmeye alışkın oldukları için biz de yardımcı oluyoruz. Ankara ve Şanlıurfa\'dan yeni kurbanlık deve istediler. Her bölgeden bizi arayarak kurbanlık deve istiyorlar. Bu yıl bizim kurbanlık olarak sattığımız deve sayısı 20 oldu. Kurbanlık develer 15 ila 20 bin TL arasında fiyatlarla satılabiliyor\" dedi. DEVE 6 YAŞINDA KURBAN OLUYOR Devenin kurban edilebilmesi için en az 6 yaşında olması gerektiğini belirten Kaya, 900 kiloluk bir deveden 450 kilo et çıktığını söyledi. Uzun yıllardan beri devecilik yaptığını, ancak son yıllarda üretime ağırlık verdiğini anlatan Kaya, \"Devecilik bizim işimiz oldu. Dedelerimiz, atalarımız da deveciydi. Geçmişten gelen bir devecilik kültürü var. Biz de onu yaşatıyoruz. Çok seviyoruz bu işi, bırakamıyoruz\" diye konuştu.