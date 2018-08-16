(Görüntülü) Kurban Bayramı öncesi baharat satışları arttı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı öncesi, kurban etlerinin bir bölümünün sucuk yapıldığı kentte baharat satışları arttı. Baharat fiyatlarında geçen yıla oranla bir değişiklik olmazken, dövizde yaşanan artış nedeniyle sucuk bağırsağı zamlandı.



Pastırma ve sucuğun anavatanı olarak bilinen Kayseri\'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baharatçıların işleri açıldı. Kesilen kurbanların bir bölümünün sucuk ve pastırma yapıldığı Kayseri\'de, merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi\'nde bulunan baharatçılarda hareketlilik başladı. Dövizde yaşanan dalgalanmanın sadece sucuk bağırsağına etkili olduğu ifade eden Baharatçı Ali Özselamoğlu, \"Sucuğun ve pastırmanın kenti olan Kayseri\'de baharat satışları hız kazandı. Kestikleri kurbanın etlerinin bir bölümünü sucuk ve pastırma değerlendirmek isteyen vatandaşlar etlerinin kilosunu bize söylüyorlar. Biz de kiloya göre baharat veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 kilo etin sucuk olması için gerekli baharat ve bağırsak fiyatı 35 TL iken, bu yıl bağırsağın zamlanması nedeniyle fiyat 40 TL oldu\" dedi.



Her sektörde olduğu gibi baharat sektöründe de merdiven altı ticaretin bulunduğuna dikkat çeken Özselamoğlu, \"Vatandaşlar etlerinin mundar olmaması için alacakları baharatı ve baharatçıyı iyi seçmelidir. Cami önlerinde, el arabalarında satılan baharatlar kalite baharat değildir. Sözde esnafın bazıları, baharatın içine kiremit tozu, talaş unu katarak hem insan sağlığı ile oynuyorlar, hem de ucuz ürün satıyorlar. Kaliteli ve sağlıklı baharat almanın yolu, fiyat ve baharatın kendisine has kokusu ve lezzetidir\" diye konuştu.

